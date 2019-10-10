【中美貿易談判】白宮擬敲定匯率協議　或類似美墨加協議

彭博社10月10日引述知情人士報道，白宮考慮敲定早前雙方同意的匯率協議作為早期協議的一部份，並暫緩徵收原定下周起實施的關稅。美國商會代表指，中美有望本周達成匯率協議。

美國總統特朗普10月10日指，當天是與中國談判的大日子，翌日將在白宮與中國副總理會面。（美聯社）

美方指，中美談判破裂前，雙方已經就匯率協議達成共識。知情人士透露，匯率協議將會是中美首階段協議的一部份，之後將繼續就核心問題談判，包括知識產權和強制技術轉移。

報道指，匯率協議大致與美國、墨西哥和加拿大三國所簽定的協議相似，並且加入二十國集團（G20）聲明中的透明度承諾。

美國商會國際事務主管布里連特（Myron Brilliant）9日與劉鶴會面。他表示，劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）嘗試於市場准入和保障知情產權方面取得進展，達致較廣泛的協議。他相信，中美本周有機會達成匯率協議，美國亦有機會暫緩加徵關稅。

中國國務院副總理劉鶴率領代表團到華盛頓出席新一輪談判。據指，中方談判代表預計11日晚上離開。美國總統特朗普表示，將於11日接見劉鶴。

中美未有對外公布2月達成的匯率協議相關詳情。貿易談判5月破裂，華府當時指摘北京背離承諾。8月，特朗普政府正式將中國列為匯率操控國。