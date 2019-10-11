【中美貿易談判】首日會面結束　特朗普：磋商進行得很好

中美新一輪貿易談判10月10日舉行。中國國務院副總理劉鶴率團到華盛頓與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）會面。美國總統特朗普形容，磋商進行得很好。

中國國務院副總理劉鶴率團到華盛頓與美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽會面。（美聯社）

特朗普在白宮向記者表示，磋商進行得很好，「我們明天再與他們見面」。路透社引述白宮官員指，談判進展良好，甚或比起預期中好。

談判前，特朗普發文指，當天是與中國談判的大日子，他稱「中方希望達成協議，但我是嗎？我明日將在白宮與中國副總理會面。」

路透社9日引述中方官員、外交官和投資者報道，隨美國將中國公司列黑名單，北京已經降低今輪談判的期望。報道指，北京理論上希望結束持續逾一年的貿易戰，但中國共產黨官員對於短期與華府達成任何協議的大小或範圍都不感樂觀。

特朗普9日指，兩國很有機會達成貿易協議。他說：「如果能夠達成協議，我們將達成協議，很有機會成事。我認為，中國比起我更希望達成協議。」

彭博社引述知情人士報道，白宮考慮敲定早前雙方同意的匯率協議作為早期協議的一部份，並暫緩徵收原定下周起實施的關稅。

據指，中國仍然對於達成部份協議持開放態度。知情人士透露，中方談判代表對本周達成能夠結束貿易戰的廣泛協議不感樂觀，但只要特朗普不再加徵關稅，北京會接受有限協議。北京亦會作出非核心讓步，例如購買農產品。