【諾貝爾和平獎】埃塞俄比亞總理奪獎　放下領土分歧終結鄰國衝突

2019年度諾貝爾和平獎揭盅，由埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）奪獎，以表揚他解決與鄰國厄立特里亞（Eritrea）的邊境衝突，以及推動和平及國際合作。

現年43歲的艾哈邁德為非洲各國最年輕的領導人，他2018年4月上台後大力推行改革，包括釋放數以萬計的異見人士、開放國營經濟、解禁數百個網站，罷免國內涉嫌貪污的官員，並處理不同宗教團體的紛爭等。更重要的是，艾哈邁德願意放下領土爭議，推動與鄰國厄立特里亞建交，恢復兩國外交及貿易關係，終結雙方近20年互相敵視和邊境戰爭。

艾哈邁德的「和解之路」波折重重，並曾經在一場集會碰上暗殺行動，爆炸造成至少1死155傷。逃過一劫的他斥責暴行，並以無懼的姿態誓言將繼續推行種族改革計劃。他治下國內女性的政治和社會地位得到顯著提升，也承諾會舉行自由和公正的民主選舉。

現在埃塞俄比亞和厄立特里亞之間沒有邊界。這條邊界線今天已經消失不見，展現真正的愛......比起坦克和導彈等現代武器，愛更重要。愛可以贏人心。 埃塞俄比亞總理艾哈邁德

協助斡旋蘇丹暴力衝突 促成和解協議

除了埃塞俄比亞事務外，艾哈邁德也積極參與非洲東部和北部的和平進程，例如協助斡旋蘇丹反對派與軍方的暴力衝突，並成功為雙方締結權力共享協議，對蘇丹邁向文人統治作出重要貢獻。另外，其政府也致力於協調厄立特里亞和吉布堤（Djibouti）多年的政治敵對情況，以及斡旋肯尼亞與索馬里（Somalia）的海上航行爭議。

諾貝爾委員會指出，埃塞俄比亞作為東非最大經濟體，期望獎項能夠加強艾哈邁德在和平與和解的工作。委員會又提到，埃塞俄比亞由不同語言和古老種族構成，國內種族衝突仍然持續，而且當地也有近300萬居民被迫遷等，但仍然認為艾哈邁德的努力值得表揚。

諾貝爾和平獎：埃塞俄比亞總理艾哈邁德為非洲最年輕的領導人，他任內與厄立特里亞恢復邦交，結束長達近20年的戰爭，也成功協助蘇丹達致和平過渡權力。（Reuters）

曾當兵參戰 任聯合國維和部隊

艾哈邁德1976年生於埃塞俄比亞南部的阿加羅（Agaro），父母分別來自當地兩大族群奧羅莫人（Oromo）和阿姆哈拉人（Amhara），並且分別為穆斯林和基督教徒。艾哈邁德精通該國三大語言和英語，擁有亞的斯亞貝巴大學（Addis Ababa University）的和平與安全問題博士學位。

他1991年加入反對該國馬列主義政權的武裝組織，曾經接受軍事訓練，並於盧旺達擔任過聯合國維和部隊成員，也親身參與過埃塞俄比亞與厄立特里亞的戰爭。後來他創辦了該國的網絡和信息安全局，加入了奧羅莫民主黨（Oromo Democratic Party），並協助與阿姆哈拉人的政黨組成新的執政聯盟，最終成為該國擔任總理的奧羅莫人。

2018年的和平獎得主為剛果婦科聖手穆克維格（Denis Mukwege），以及曾遭ISIS綁架並淪為性奴的25歲雅茲迪族女子穆拉德（Nadia Murad），以表揚兩人在對抗戰爭性暴力的貢獻。

和平獎的提名經常引發外界議論紛紛，這屆有不少人認為是致力推動環保及關注氣候變化的16歲瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）；美國總統特朗普（Donald Trump）則認為自己夠資格拿獎，還曾抱怨為何前總統奧巴馬上任不足1年就能獲獎。另外，有挪威奧斯陸國際和平研究所（PRIO）公布心水名單，特別提到一些年輕和平社運份子，包括香港前立法會議員羅冠聰等。

諾貝爾和平獎：2018年和平獎由剛果婦科聖手穆克維格，以及25歲雅茲迪族女子穆拉德奪得，以表揚兩人在對抗戰爭性暴力的貢獻。（Reuters）

根據諾貝爾的遺囑，和平獎應該頒予「為促進民族團結友好、取消或裁減常備軍隊，以及為和平會議的組織和宣傳盡到最大努力或作出最大貢獻的人」。

得獎者有的像已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）等獲得世界公認，也有被質疑領獎資格的人物，例如美國前總統奧巴馬（Barack Obama）和緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）等。

截至2018年，和平獎僅有17名女性獲獎，包括1979年的德蘭修女、2004年推動綠色種植的肯尼亞社會運動家馬塔伊（Wangari Maathai），以及2014年的為爭取兒童權利的巴基斯坦女孩馬拉拉（Malala Yousafzai）等；另外也有不少國際機構，如國際紅十字會、聯合國（UN）和國際廢除核武器運動（ICAN）等組織獲獎。