【遊日注意】東京面臨60年最強颱風吹襲　多班來往香港航班取消

強颱風海貝思（Hagibis）迫近日本，首都東京面臨近60年以來最強颱風進迫，首相安倍晉三呼籲各部門及民眾加強防範。而受到惡劣天氣影響，當地會在10月12日起暫停鐵路及航空等交通服務，其中多班來往香港的航班已經取消或延期。

日本氣象廳11日指，2019年第19號颱風海貝思會在12及13日影響本州大部分地區，估計會在東海或關東地區登陸，為當地帶來惡劣天氣。當局預料關東、甲信及東海地方在12日的最大瞬間風速可能達秒速60米，威力比早前吹襲當地的颱風法茜（Faxai）所錄得的秒速57.5米為高，因此警告首都圈地區或吹破紀錄的暴風。

另外，按照預測路徑和地理形勢，海貝思可能在12至13日24小時內為當地帶來300至800毫米雨量。

強颱風海貝思迫近日本，三重縣一位店主為店舖安裝圍板，希望降低惡劣天氣帶來的損害。（美聯社）

當局憂慮1958年惡夢再現

日本氣象協會指，海貝思所帶來的破壞力可以與1958年的超級颱風艾達（Ida，日本氣象廳其後命名為狩野川颱風）匹敵，當時導致關東及靜岡等地多處河流氾濫、山泥傾瀉和住宅區嚴重水浸等，結果造成888人死亡、381人失蹤，近4300棟建築物被破壞、超過50萬間建築物被淹。

政府對於海貝思的威脅不敢怠慢，首相安倍晉三11日主持內閣會議時，指示政府部門徹底掌握受災情況，確保民眾安全。內閣官房長官菅義偉表示，大家汲取法茜吹襲當地的經驗，制定應變計劃。而早前最受法茜影響的千葉縣，當局已經要求民眾準備最多三日的糧食和飲用水。

強颱風吹近日本，除了欖球世界盃部分賽事取消外，原定12日在三重縣鈴鹿賽道舉行的一級方程式練習及排位賽亦無法舉行。（路透社）

最少8班香港前往東京航班受影響

受到颱風迫近影響，航空交通大受影響，其中12日由東京羽田及成田機場出發的1279班內陸線航班全部取消，另外亦有近200班國際航班取消。根據香港機場管理局網站顯示，截至11日下午4時20分，一共有8班由香港出發的航班取消或延誤，受影響班次如下：

NH822 / UA7908 羽田（延至13日）

GK020 成田 （取消）

NH812 / UA7988 / NZ4148 / AC6287 成田 （取消）

JL736 / TN1901 / HA5382 / MH9120 / CX6322 / AA8418 成田（取消）

NH860 / UA7918 / SA7134 羽田 （取消）

NQ810 / NH810 / SA7138 成田（取消）

JL026 / HA5000 / CX6320 羽田 （取消）

HX610D / FJ5388 / BI3403 成田 （延至13日）

面對強颱風海貝思的進迫，日本大批民眾搶購防災用品。橫濱一間家庭用品店的出售膠紙的貨架空空如也。（美聯社）

在鐵路服務方面，JR東日本和東海10日已經提早宣布停駛計劃。日本放送協會報道，東海道、山陽、東北等新幹線列車會在12日早上停駛，首都圈的山手線、中央線等路線亦會分階段停駛。其他私營鐵路如東武、東急、西武、京王、小田急等會在12日中午左右起暫停服務，東京地下鐵及都營地下鐵則會停駛露天路段。