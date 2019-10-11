【中美貿易談判】白宮公布特朗普行程　明晨晤劉鶴

10月11日，中美新一輪談判進入第二天，美國總統特朗普10月11日會晤中國國務院副總理劉鶴。

白宮公布了美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日的行程。行程表顯示，特朗普將於下午2時45分開始在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴。

據悉，10月10日，劉鶴在華盛頓與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行了會晤。

當天，在談判開始沒多久，特朗普就宣布，將於11日會晤劉鶴。特朗普還說：「今天是同中國談判的大日子。他們想要達成一份協議，但是我是否想呢？」

而在談判前的這幾天，中美之間的氣氛繃緊。美國方面制裁中國的政府機構還有公司，同時還對一些中國官員實施簽證限制。而媒體方面則爆料稱，劉鶴有可能提前離開美國，於10日當天談判結束後就離開，中美只談縮短為一天。

在此背景下，特朗普宣布將會晤劉鶴，算是給談判打下了一個積極的調子。

據悉，這次會談的主題包括美國指控中國強迫外企進行技術轉讓、知識產權保護、服務業、非關税壁壘、農業和執行機制。這次談判能否緩和兩國緊張的貿易關係，備受外界關注。外界預期中美有望達成一份部分協議。部分協議的內容可能包括美國放鬆對華為的制裁，推遲上調對華商品徵税比例，中國方面則購買美國農產品，緩解美國農民的危機，進而為特朗普在大選前穩定票倉。