【中美貿易談判】首日進展超出預期　消息人士透露初步成果

中美第13輪高級別經貿會談第一天議程於10月10日結束，談判釋放出許多積極信號，消息人士稱雙方可能會就匯率和版權問題達成初步協議。

中國國務院副總理劉鶴（左）10月10日在華盛頓會晤美國貿易代表萊特希澤（中）和財長姆努欽。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）10月10日說，中美高級別經貿磋商的第一天進行得「非常順利」，他將在11日會見中國首席談判代表劉鶴。

路透社報道稱，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴及其他中國高官在美國貿易代表辦公室（USTR）總部舉行了約七個小時的會談。

一位白宮官員表示，談判進展非常好，可能比預期更好。

一名聽取了中美雙方簡報的美國商會官員表示，儘管中美這兩個全球最大經濟體之間的摩擦不斷加劇，但雙方仍有可能就匯率和版權保護等問題達成較低層次的「初步成果」協議。

美國全國商會常務副會長兼國際事務總裁薄邁倫（Myron Brilliant）對記者表示，談判代表們正「試圖找到一條通向更大協議的道路」，即在市場准入和爭議較少的知識產權等問題上取得進展。

他還說：「我認為本周甚至有可能達成一項貨幣協議。我認為這可能促使美國政府決定在10月15日暫不提高關税。」

英國廣播公司（BBC）刊文稱，這不是匯率問題第一次擺上談判桌。2019年2月第七輪談判時，白宮還透露，兩國達成關於穩定貨幣匯率的「最終協議」。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）也表示，此次討論的匯率協議可能基於中美兩國在2月份基本上達成的一項匯率協議，該協議將與中國此前在20國集團峰會上做出的避免為獲得貿易優勢而進行匯率操縱的承諾相一致。

艾倫表示：「是時候推出這種東西了，這將是一項積極的舉措，使美國方面更容易簽署協議。」

劉鶴此前在華盛頓會見艾倫和薄邁倫時表示，貿易戰不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界，企業和消費者的利益都會受到極大損失。

劉鶴還說，中方此次抱着極大的誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場準入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

艾倫和薄邁倫也表示，貿易戰只有輸家，沒有贏家，美國工商界不希望看到加徵關税。

至於中方對特朗普與劉鶴會面有何期待，中國外交部發言人耿爽表示，中方希望能夠在相互尊重、平等相待的基礎上，同美方共同努力，推動此次磋商取得積極進展。