中美貿易談判代表互動友好　特朗普再釋正面訊號

中美代表10月11日再次會晤，美國總統特朗普說，好事正在發生。特朗普當天晚些時候還將會晤劉鶴。

10月11日，中美第13輪貿易談判進入了第二天。早上9時左右，中國國務院副總理劉鶴來到美國貿易代表辦公室大樓前，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽一早也在大樓門前迎接劉鶴。

當天恰好也是萊特希澤的生日，在場記者稱，聽到劉鶴對萊特希澤說生日快樂。隨後兩邊談判人員進入大樓內開始談判。

談判沒開始多久，美國總統特朗普（Donald Trump）11日當天也早早地在推特（Twitter）上發文說，中美談判有好事正在發生，今天將會晤劉鶴。「所有人都希望看到一些重要的事情發生！」

特朗普還說：「與中國達成的協議的一大好處是，由於種種原因，我們不必經過宂長且政治上覆雜的國會批准程序。當協議被充分討論時，我會代表我們國家親自簽字。快速而利落！」

根據白宮公布的行程，特朗普將於11日14時45分開始在白宮會晤劉鶴。

對於這次談判，外界十分關注，都期待中美達成協議結束貿易戰。雖然特朗普此前反覆強調只要全面協議，但是難度太大，兩國達成一份部分協議可能性更大。部分協議的內容可能包括美國放鬆對華為的制裁，推遲上調對華商品徵税比例，中國方面則購買美國農產品，緩解美國農民的危機，進而為特朗普在大選前穩定票倉。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月7日也說，只要結構性問題得到解決，例如美國企業的市場准入和中國政府對國有企業的補貼等，美國願意接受短期協議。中國方面也更有意於達成一份有限的協議。