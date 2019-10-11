【中美貿易談判】次日磋商展開　特朗普：正有好事發生

中美官員10月11日在華盛頓展開第二日的貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交網站唱好這次磋商，他稱正有好事發生，感覺更溫暖，並指他今天與中國副總理劉鶴的會面，所有人都希望看到有重大事情發生。

特朗普當天在社交網站Twitter發文稱，「在跟中國的貿易談判上，正有好事發生，感覺較過去一陣子更溫暖，更像是舊日的時光。我今天會與中國副總理會面，所有人都想看到有重大的事情發生！」

特朗普的社交網站貼文

特朗普之後又指，與中國達成協議的其中一個好處，就是不用通過冗長又政治複雜的國會批准過程，在經過完整的商討並達成協議後，他就可代表國家簽署文件，形容是快速又乾淨俐落。

特朗普的社交網站貼文

中美官員展開次日磋商

當天早上，劉鶴已率團再次抵達美國貿易代表辦公室（USTR）總部，與美方官員展開第二日的貿易談判。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在場迎接，劉鶴面帶笑容。

10月11日，劉鶴（中）率團抵達美國貿易代表辦公室總部（美聯社）

兩方官員在前一天已曾會面，舉行了超過七個小時的會談。美國總統特朗普之後形容，中美首天磋商進行得很好。

美國媒體之前引述消息人士指，中方談判代表對本周達成能夠結束貿易戰的廣泛協議不感樂觀，但只要特朗普不再加徵關稅，北京會接受有限協議。北京亦會作出非核心讓步，例如購買農產品。

這一次的中美貿易談判為第13輪，為期兩天在華盛頓舉行。《環球時報》總編輯胡錫進之前指，劉鶴團隊將在11日晚上啟程回國。