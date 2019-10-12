【中美貿易戰】特朗普與劉鶴回應　兩輪談判之間的變化

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布美中貿易達成「實質性第一階段協議」，原定在10月15日要將中國2,500億美元進口美國商品關稅稅率由25%增至30%的計劃暫取消，特朗普還稱，12月將在智利氣候峰會將與中國國家主席習近平見面。

特朗普10月11日在白宮橢圓形辦公室對記者宣布，美中已達成「實質性第一階段協議」，簽署後，「第二階段將幾近立即開啟。」

特朗普稱：「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三週、四周或五週的時間。」

特朗普確定地說：「你知道，我們都將出席在智利的一場峰會。」2019年12月2日至13日，《聯合國氣候變化公約》第25次締約方大會（UNFCCC COP25）將在智利舉辦，將匯聚各國首腦、政要。《華爾街日報》引述消息人士透露，第13輪華盛頓談判的目的之一，是通過中國副總理劉鶴同特朗普舉行會談，有機會實現白宮對華鴿派的目標——讓特朗普同中國國家主席習近平12月在智利出席聯合國氣候峰會時，舉行會晤。

特朗普補充說：「也許到那時就能完成，或是大約是在那個時候完成。」

特朗普介紹第一階段成果稱：「我們已經在知識產權、金融服務方面達成協議。還有對於農民來說，一筆重大的交易，（中國答應）將購買價值約400億至500億美元的（美國）農產品。」

話說到這裏，同在橢圓形辦公室會晤現場的劉鶴，送上習近平致特朗普的一封信。

站在總統辦公桌內側，特朗普接到手中說：「非常感謝，我已經讀到了這封信。這是習主席發來的。我們（兩人）已知道第一階段（貿易協議）將會非常成功。我們花了很長時間才走到這一步，這對中國和美國來說都將是件大好事。我們非常感激。請祝賀習主席。非常感謝！ 非常感謝！」

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）記者對兩位在場代表本國聲音的人同時提問稱，從4月30日北京會晤後，5月談判中斷、對全部進口貿易徵税、關係急劇緊張化，到今天的協議，究竟發生了什麼變化？

特朗普給的答案是，因為這份協議意義「更大」（Bigger），劉鶴靜待特朗普回答完後，將身子向座椅內靠得更近，然後對過去的分歧總結稱，是「合作」（Cooperation）。

中國新華社消息稱，10月10日至11日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商。雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。