華為在韓再迎利好　與韓機構簽5G重要協議

中國通信設備巨頭華為面臨美國政府發出的全球「封殺令」，但韓國廣播通信機構日前已經確定將與華為在5G領域展開合作，並簽訂重要合作協議。

據韓聯社10月11日報道，華為韓國公司當地時間10月11日表示，公司於10日在首爾汝矣島與KBIZ韓國廣播通信產業合作社簽署關於建立5G生態系統的合作諒解備忘錄。

根據協議，雙方將為國內中小企業和初創企業提供測試平台，舉辦5G技術相關講座和研討會，推動5G、信息通信技術產業實現質的增長。屆時，合作社的200餘家成員社、中小企業及初創企業可在位於首爾市中區的華為5G開放實驗室測試新服務。

雖然遭遇網絡安全的質疑，但華為仍在5G建設領域持續發力。（VCG）

華為韓國公司首席執行官（CEO）孟少雲表示，5G開放實驗室不僅是測試平台，更是商務合作的空間。公司將積極支持韓國中小企業借華為的全球網絡開拓全球市場。

2019年5月，美國商務部以華為與制裁對象伊朗交易為由，基於美國《出口管理法案》將華為公司納入「實體清單」，並指華為存在安全威脅，呼籲盟友「封殺」華為。雖然日本和澳洲等美國盟友已經明確在5G項目上排除華為產品，但華為在韓國似並未遇封堵。

另據韓國inews24新聞資訊網此前報道，繼華為在韓國開設全球第一個5G OpenLab（開放實驗室）後，華為正在評估在韓國建立研發中心的可能性，將於2020年上半年得出結果。

值得注意的是，與華為全球的營收相比，韓國的營收比重僅佔0.4%，因此華為的投資引發不少關注。inews24對此指出，事實上韓國是華為採購零件的一大重地，過去4年來，華為在韓國採購的零件規模達25萬億韓圜。華為曾表示，光是2018年的購買規模就高達12萬億韓圜。

報道指出，華為在韓國的合作伙伴不僅有三星電子、SK海力士、LG顯示器等大企業，也包含許多中小企業，即使華為日前深陷中美貿易糾紛，也與韓國企業建立關係，也因此華為在韓國的營收表現雖不亮眼，但仍相當重視韓國市場。