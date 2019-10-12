中美談判突破難掩美內政危機　特朗普經歷「挫折日」

雖然中美談判在10月11日取得了突破，兩國達成第一階段協議。但是美國的內政危機卻讓美國總統特朗普難以笑得出來。

綜合媒體10月12日報道，在美國國會眾議院持續推進針對美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查之際，10月11日，特朗普又相繼收到來自五家美國聯邦法院的「打擊」。

據美國有線電視新聞網絡（CNN）10月11日報道，11日，特朗普要求眾議院停止傳喚他的馬扎爾斯會計事務所（Mazars USA）向國會提交税務文件的上訴失敗。在一項2比1的裁決中，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院維持下級法院的判決，稱該公司必須交出8年的税務文件記錄。

同樣在11日，紐約州、德州、華盛頓州和加州的法官相繼反對特朗普政府旨在限制移民進入美國的舉措。該措施將拒絕向可能需要政府援助的移民提供居留權，紐約州的一名聯邦法官稱，這「與美國夢相牴觸」。

此外，11日晚上，負責執行特朗普大部分移民議程的署理國土安全部長麥卡利南（Kevin McAleenan）向總統提交辭呈。CNN評論說，這一舉動讓人感覺政府處於動盪之中。自特朗普就任總統以來，麥卡利斯安已經是第四位擔任這一職位的人。

CNN稱，儘管所有的案件都將被上訴。但這些裁決增加人們對特朗普日益惡化的法律命運的印象，民主黨對他的財務狀況和海外活動的調查似乎進展順利。

CNN評論稱，特朗普遭遇驚人的挫折日。

與此同時，據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）11日在寫給眾議院議員的一封信中表示，將「加速」對特朗普的彈劾調查。

希夫在信中說，「我們將在接下來的幾天內公布有關證人更多的證詞，在適當情況下，還將準備通過合理授權的傳喚方式來強制要求證人作證」。他還補充道，「在調查的初始階段，我們便預料到白宮會通過政治攻擊和荒謬的法律論點來掩飾總統的不當行為」。

CNBC報道稱，到目前為止，作為彈劾調查的一部分，眾議院民主黨人已經對大量的政府機構和個人進行了傳喚。

好在11日當天，中美談判取得了階段性的突破，給身處危機的特朗普帶來一些好消息。特朗普11日在白宮會見了中國國務院副總理劉鶴。特朗普對在場的記者說，中美達成「實質性第一階段協議」。特朗普稱，第一階段簽署後，「第二階段幾乎將立即開始。」

特朗普表示，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在亞太經合組織峰會（APEC）期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。

受達成協議前景的鼓舞，美國主要股指大幅走高。標準普爾500指數上漲約1.4%。

其實在這次談判之前，外界就預測中美會達成一份有限的協議，因為深陷彈劾調查危機的特朗普迫切需要一些好消息，因此立場會有所軟化，接受中國的提議。