特朗普稱中美基本達成協議　未料招致諸多質疑與不滿

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴。特朗普表示，中美達成第一階段協議。但有聲音認為，美國和中國達成的部分協議是更加貼近現實而邁出的一小步，並不意味着貿易戰對全球經濟造成的不確定性會就此止步。

美國彭博社10月12日刊文稱，在美國總統特朗普準備在2020年面對大選之際，一個棘手的問題擺在特朗普及美國經濟面前，那就是：這麼做真的值得嗎？

在10月11日披露的協議中，中國將大幅增加購買美國農產品。這對於特朗普來說是一個最大勝利。此外，協議中還有對知識產權及匯率方面不甚明確的承諾。

儘管特朗普稱雙方尚未落成書面協議，他預計將與中國國家習近平於一個月後在智利簽署。特朗普11日對記者說：「沒有什麼比我們和中國正在做的事情更重大了。」

不過，文章指出，即便事情按照特朗普最新勾勒的軌道推進，這份協議的範圍遠比他自己曾設想的要小很多，也遠不及5月份談判破裂時雙方磋商的內容範圍。

文章還指出，在中美更廣泛關係顯現諸多負面迹象之際，這也讓許多主要問題懸而未決。比如中美圍繞美國職業籃球聯賽（NBA）的風波仍暗潮洶湧，美國政府本週還首次以人權問題為由打擊中國科技公司並對一些中國官員實施簽證禁令。

國際貨幣基金組織（IMF）的中國小組前負責人、目前在康奈爾大學任職的普拉薩德（Eswar Prasad）認為：「這項協議幾乎解決不了兩國之間的任何主要貿易和經濟摩擦根源。」他認為：「在核心結構問題上，雙方仍然存在巨大分歧。」

之前長期任美國貿易談判人員、現為亞洲協會政策研究所負責人的卡特勒（Wendy Cutler）認為，協議輪廓看似與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）、乃至美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在過去兩年裏談判的協議相似，但之前談判的這些協議都被特朗普否決。卡特勒說，「這看起來像是一份『輕小的』協議，而不是『實質性』的協議」，而且隨着談判人員在未來幾周將協議內容落成文本，這個協議還會有進一步弱化的風險。

經過幾個月的升級，特朗普本週妥協並悄然接受了他此前幾個月一直拒絕的事情：一個部分協議可能會發展演進的更加全面，但可能需要多達三個單獨談判階段。

彭博社評論稱，這種戰略上的改變反映出一個現實，也是許多分析師早在特朗普打擊中國之初就已警告的問題。在特朗普通過關税持續向中國施壓的同時，中國一直不願意接受特朗普提出的全面經濟改革要求。

也許最重要的是， 披露的協議中不包括美國政府此前承諾將是任何美中協議基礎的、具有變革意義的內容：即確保北京不會背棄承諾的執行機制。

特朗普只是提出這個問題會在之後再解決。