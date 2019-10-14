美國計劃從敘利亞北部撤出近千美軍

土耳其揮軍敘利亞東北部。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）10月13日表示，計劃從敘北撤出近千美軍，形容局勢讓美軍難以為繼。

敘利亞邊境城鎮泰勒艾卜耶德冒出濃煙。（路透社）

埃斯珀接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目《面向全國》（Face the Nation）時表示，過去24小時，華府得悉土耳其有意向南方和西方進一步推進，並知道敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）計劃尋求協議，讓敘利亞和俄羅斯介入，反擊北方的土耳其。埃斯珀12日晚與特朗普對話後，總統決定讓美軍撤出敘北。

埃斯珀未有提到撤軍時間表，亦未透露美國會否於敘利亞重新部署，抑或完全撤出敘利亞。有官員指，美國將會撤出敘北，但仍會留在敘利亞境內。另一名官員透露，很難想像美國完全撤出敘北，因為敘北是美軍補給的主要路線，但他指局勢仍很不穩定。

伊拉克和約旦邊境附近的坦夫（Tanf）有數百美軍駐守，目前未清楚有關美軍的去向。兩名官員向路透社表示，敘北城鎮艾因伊薩（Ain Issa）前哨基地的少量美軍周日已經撤走。

被問到土耳其會否故意攻擊駐敘利亞美軍，埃斯珀回答指不知道。他提到，11日有美軍於北部哨站遭到炮火襲擊，形容是「無差別攻擊」，未知襲擊是否意外。