特朗普：中美新協議唯一問題是農民無法承受大規模訂單

美國總統特朗普（Donald Trump）自「實質性第一階段協議」好消息公布後，更加勤勉在Twitter發布中國消息，尤其是強調中國已經開始採購農產品，並在談16億至20億美元的波音飛機訂單。

特朗普10月12日連發三條Twitter帖文，公布同中國「實質性第一階段協議」已經取得進展。帖文內容如下：

「我與中國達成的協議是，他們將立即開始購買非常大數額的農產品，而不是等到未來3或4周內簽署協議。 他們已經開始採購了！ 同樣，金融服務產品和其他貿易方面，也已經開始準備。」

「我同意在10月15日不將關税從25％提高到30％。他們將保持在25％。我們與中國的關係很好。我們將完成協議中大規模的第一階段，然後直接進入第二階段。第一階段協議將可以很快完成並簽署！」

「中國已經開始從我們的偉大的愛國者——農民和養殖場主那裏購買農產品了！」

此前一天10月12日，特朗普在Twitter上還說：「我剛剛與中國達成的交易，迄今為止，是我們國家有史以來為偉大的愛國者——農民們達成的最棒的、最大的協議。實際上現在的問題是，如此巨大數量的農產品，可以生產出來嗎？我們的農民會想出辦法的。謝謝你，中國！」

特朗普10月11日在橢圓形辦公室同中國副總理劉鶴會晤現場對記者宣布，同中國的貿易談判達成「實質性第一階段協議」，特朗普迫不及待地宣布重大勝利時稱：「還有對於農民來說，一筆重大的交易，（中國答應）將購買價值約400億至500億美元的（美國）農產品。」

特朗普12日在Twitter上還透露稱：「協議的其他方面也很出色——科技、金融服務，160億美元至200億美元的波音（Boeing）飛機採購等等。不過哇，農民真是賺翻了！ 感謝所有國會共和黨人們無價的幫助！」

美國彭博社消息稱，波音發言人拒絕對此置評。特朗普早前在公布該項協議時，白宮沒有提及購買飛機的消息。但公司首席執行官米倫伯格（Dennis Muilenburg）最近幾個月曾指出，太空領域是中美擁有共同利益的行業之一。