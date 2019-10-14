土耳其揮軍入敘　庫爾德求助俄羅斯　普京道出撤軍條件

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月12日在訪問沙特阿拉伯以前接受多家媒體採訪時說，如果未來的敘利亞合法領導人說不需要俄羅斯軍事存在，那麼俄方願意從敘利亞撤軍。

普京說：「所有在他國領土有非法存在的」國家、包括在敘利亞有非法存在的國家必須離開。

普京說：「如果未來的敘利亞合法領導層說，不再需要俄羅斯武裝力量的存在，這（撤軍）當然同樣適用於俄羅斯聯邦。」

應敘利亞政府邀請，俄羅斯2015年9月派軍隊進駐敘利亞，協助打擊極端主義武裝，幫助敘利亞政府收復大片失地。普京2017年底宣布開始從敘利亞撤軍，但俄方駐敘利亞赫邁米姆空軍基地和塔爾圖斯海軍基地保留。

美國向敘利亞派駐部隊，支持以敘利亞庫爾德武裝為主的「敘利亞民主軍」，但沒有受到敘利亞政府邀請，屬於「不請自來」。

土耳其軍隊當地時間10月9日在敘利亞北部發起針對庫爾德武裝以及極端組織的軍事行動，並稱行動的目的是消滅「恐怖分子」，確保敘利亞難民迴歸。

土耳其軍方說，開戰以來消滅415名庫爾德武裝人員。

但敘利亞人權觀察組織說，庫爾德武裝損失74人，49名土耳其支持的敘利亞反對派武裝人員，還有21名平民死亡。聯合國說，土耳其在敘利亞的軍事行動已經致使10萬人流離失所。

土耳其總統埃爾多安說，軍事行動將持續，直至把庫爾德武裝逐出敘土邊境約32公里的縱深地帶。

此外，據最新報道，敘利亞政府與庫爾德武裝當地時間10月13日達成協議，政府軍決定向敘北部地區增兵，以應對土耳其在當地開展軍事行動。與此同時，美軍加速從該地區撤離。地區緊張局勢進一步升級。

據路透社報道，根據敘利亞政府與庫爾德武裝13日簽署的協議，政府軍將協助主要由庫爾德武裝組成的「敘利亞自由軍」，在敘土邊境全線阻擊土軍進犯，同時解放被土軍佔領的城鎮。

截至10月14日，敘利亞政府尚未公布兵力部署的計劃和規模。有媒體預測，奪取被土軍佔領的重點城鎮應是政府軍的首要任務。

有分析指出，敘政府派兵的決定對於敘北部局勢具有重要意義。首先，它意味着政府軍與原本帶有反政府性質的「敘利亞自由軍」結成了同盟關係；其次，敘政府軍的介入使當前局勢越發表現出國家間戰爭的意味，戰局走向有了更多變數；第三，美軍的撤離和土軍未來的行動計劃都預示着戰事短期內難以結束，局勢正進一步升級。