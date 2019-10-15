澳洲大學被斥助紂為虐　幫中國非法監控全球

澳洲再次指責中國進行間諜活動，稱澳洲最頂尖的大學正在幫助中國開發大規模監視技術及軍事技術，引起澳洲情報機構的擔憂。

澳洲廣播公司（ABC）當地時間10月14日報道，電視節目Four Corners和Background Briefing開展的聯合調查發現，澳洲大學與中國相關機構有廣泛合作，而這些機構與北京日益全球化的監視活動有聯繫。

報道提出的最新證據，是中國中譯語通科技股份有限公司（GTCOM）與澳洲新南威爾斯大學簽署了一份諒解備忘錄用以測試其技術。

報道對中譯語通的質疑來自兩個方面：首先，該公司有能力從網站和社交媒體對65種語言進行數據挖掘，而這些數據有可能被中國政府用於監控。其次，中譯語通的合作對象包括中國通信設備巨頭華為等被美國政府列入「黑名單」的中國數據服務公司。

報道稱，多名澳洲高級安全官員說，中譯語通的活動證明，北京正通過科技公司在全球展開間諜活動。

澳洲的大學被指幫中國在全球展開間諜活動，圖為悉尼大學。（VCG）

基於類似理由，報道還把悉尼科技大學、阿德萊德大學與中國數據科技公司的一些合作項目，以及澳洲國立大學與中國國防科技大學的合作，歸類為「幫助中國從事間諜活動」的行為，並視為對澳洲的安全威脅。

對於質疑，澳洲教育界多次進行澄清。新南威爾士大學一名發言人稱，中譯語通「對新南威爾士大學的任何項目都沒有產生影響」。此前，悉尼大學校長斯賓塞（Michael Spence）亦表示，多數澳洲高校與中國的合作是基於人類面臨的共同問題，比如醫學和農業發展，許多研究項目並非用於軍事或安全領域。

此外，澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）10月11日對中國提出強烈批評，稱中國對澳洲進行網絡攻擊、介入澳內部事務與澳洲價值觀不符。達頓說：「兩國的貿易關係很重要，非常重要，但是我們不會允許大學學生受到不當影響，不會允許知識產權被盜竊，不會允許政府部門和非政府機構遭黑客入侵。」

中國外交部發言人耿爽北京時間10月11日回應說，中國沒有興趣干涉別國內政。耿爽還敦促「不要碰到什麼事情都把髒水往中國身上潑」。