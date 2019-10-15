【Sulli雪莉逝世】警方發現疑似遺書　《惡評之夜》成最後遺作

韓國前女團f(x)成員雪莉（崔真理）自殺案，警方在其家中發現疑似遺書，內容以日記形式寫成，最後一頁未有寫上日期。

警方封鎖雪莉居住的寓所搜證，發現疑似遺書的日記。（VCG）

韓國《中央日報》報道，警方在其住宅找到了一份疑似遺書，警方未有交代遺書內容，僅稱遺書以日記形式寫成，內容多記載心境狀況，最後一頁未有寫上日期。相信雪莉是透過日記記載自己的心境。

據雪莉的經理人表示，他是自前一天無法透過電話聯絡雪莉，次日前往她家中時發現她已死亡，所以報警。警方表示知悉雪莉患有抑鬱症，但仍會就所有原因尋找她自殺的原因。警方將在稍後進行剖析。

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惡評之夜製作組14日無法聯絡雪莉

雪莉是韓國身體力行支持「No Bra」的主義者，但也因與韓國傳統社會分歧過大經常受到惡意攻擊。JTBC2在6月開始播放的新節目《惡評之夜》，就是專門介紹藝人應當如何面對在網絡上的肆意攻擊，雪莉是節目中其中一位主持人。

《惡評之夜》成為了雪莉電視節目的最後遺作，JTBC2在14日原定進行節目拍攝工作，但一直無法聯絡雪莉，只好改變節目內容，在未有她參與下完成拍攝。製作組對她的突然逝世感到震驚，但JTBC2表示即使雪莉已離去，節目亦會繼續拍攝和播放。