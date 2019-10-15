美日貿易協定引發日本國內不滿　安倍首度回應質疑

美日貿易協議已經正式簽署，但日本國內對於該協議質疑聲音不斷，指責日本政府對美讓步。日本首相安倍晉三回應指，該守護的都已守護好了。

據日本共同社10月15日報道，安倍當地時間10月15日在參議院預算委員會上，否認在美日貿易協定上對美讓步。安倍說：「守護了該守護的，也獲得了該獲得的。」

日本外務大臣茂木敏充表示：「（美日貿易協議）是一攬子協議，並非針對各個類別的商品，而是對農產品和工業製品整體的協議。是平衡兩國利益的雙贏結果。」

不過，日本國民民主黨議員矢田稚子就工業製品稱：「日本非常明顯做出了巨大讓步。」安倍回應道：「政府非常看重我們的製造品，這一點在進入令和時代以後也不會改變。」

圍繞美日領導人在9月就貿易協定達成的一致，日本駐美大使杉山晉輔與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）10月7日下午在白宮正式簽署美日貿易協定。日本《朝日新聞》指出，日本方面將美國農業界關心的牛肉和豬肉等產品的關税下調至TPP水平，但美國方面目前仍未給出取消日本汽車及零部件關税的具體時間點。

美國布魯金斯學會研究員Mireya Solis認為：「（美日貿易協定對日本來說）是不利的。」

日本《產經新聞》則援引美國專家意見稱，日美貿易協定迴避關税問題，是一份「含糊不清的約定」。報道稱，日美貿易協定使「日美兩敗俱傷」，美國總統特朗普（Donald Trump）當初毫無遠見地退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），日美貿易協定頂多可以看作是特朗普挽回了一部分本該從TPP中獲得的利益而已。