颱風海貝思肆虐日本增至66死　被浸北陸新幹線重啟需時

颱風 「海貝思」吹襲日本，暴雨引發洪水等災害。截至當地時間10月15日中午，死亡人數增至 66人，212人受傷，15人失蹤，約5,500人無家可歸。其中被氾濫河水淹浸的北陸新幹線，JR東日本表示最快需要一至兩星期才可重啟服務。

日本放送協會（NHK）報道，「海貝思」至今導致 47條河流共66處地點決堤，廣泛地區水浸，被浸房屋增至超過 1.2萬間，約 13.3萬戶無食水供應，東京仍有近 2萬戶停電。

日本首相安倍晉三在災害工作小組會議上指，將會成立跨部門小組改善收容所設施，並協助安置災民。他警告風災或會對經濟造成持久的經濟影響，強調政府會盡一切可能儘快恢復國民的正常生活。

財務大臣麻生太郎則表示，現時有5000億日圓（約359億港元）儲備應對修復工作，有需要時將撥出更多資金。

颱風 「海貝思」吹襲日本：流經日本長野縣的信濃川決堤，洪水造成廣泛破壞。（AP）

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東北新幹線重開需時

風暴期間因河水氾濫，被洪水波及淹浸的東北新幹線，JR東日本表示最快需要一至兩星期時間才能重啟服務。但因全車共有三分之一車輛被浸，即使重啟亦可能只能提供一半的列車服務。

有露宿者指被拒進入避難所惹爭議

《朝日新聞》報道，在「海貝思」登陸當日，有兩名想進入東京都台東區立忍岡小學避難所的露宿者被拒。台東區公所稱，該兩名露宿者因無法提供住址，故不能使用避難所。

報道指，其中一名64歲的露宿者受訪時表示，自己表明在北海道有住址，但被當局以「避難所為都內居民設置」而遭拒絕進入。《每日新聞》報道指，該名露宿者後來在上野車站外的屋簷下，撐起塑膠傘過了一晚。

事件被放上社交媒體後引起民眾不滿，紛紛致電台東區抗災部門抗議。當局應承曾經拒絕露宿者使用避難所，並承諾會對此檢討改善。

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