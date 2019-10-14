颱風海貝思襲日本5件暖心事　加拿大欖球手助救災　壯男落水救貓

60年以來最強颱風的「海貝思」，於昨日（13日）終於離開日本，不少受到颱風影響的地區都已經逐漸回歸正常。在日本各地民眾的生活重回正軌之際，網路上爆出多個暖心小事。

【1】暖心屋主讓野貓進屋避難

颱風到來，外面橫風橫雨，連貓咪也想一同避難。一隻野貓想要進屋避雨，因此就在屋子外來回踱步叫喊，旁人看起來就像要問準屋主的允許才進屋。

【1】貓咪可愛的模樣軟化了不少人，包括屋主的心。（twitter@sousaicirno）

貓咪模樣這麼可愛，屋主又怎麼可能不放牠進來呢？然而網民看到屋主的相片後卻完全錯重點。因為貓咪在得到允許後，沾滿水的雙腳踏進房子玄關位置，超小巧可愛的腳印才是網民們的注目點！

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【2】欖球賽事取消 加拿大選手做義工

在日本舉辦2019年世界盃橄欖球賽，部分賽事因受到颱風影響而取消。正位於日本釜石市的加拿大國家隊就利用空擋時間，自發幫忙整理重建災區，被市民拍下並上傳到網上後，不少網民都留言稱讚，表達感謝。

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【3】河水氾濫 暖心男出手救被困貓咪

颱風殺到，各處河流水位上升導致河水氾濫，不少小動物都因而受困。有網民就拍到一段影片，從影片中見到一名暖心青年在充滿樹枝與垃圾的河流中殺出一條水路，拯救了一隻被困水中央的貓咪。

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不少網民看完影片後都紛紛留言表示關心，並表示看到人貓平安就安心了。

【3】不少網民都大讚這位勇於救貓的年輕男子。（Twitter@yyyama1013）

日本國內處處暖心事

颱風過後，其實處處都有暖心事。不少網民也將他們的所見所聞分享在網上。

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