【加泰羅尼亞】為何民眾堵塞道路與機場　一文看懂加泰獨立爭議

西班牙加泰羅尼亞獨派領袖10月14日遭西班牙最高法院重判後，引發區內大規模示威。為何當地會走到這一步？這一切緣自2017年起的又一波加泰獨立運動，雖然行動未有成功，但獨立運動至今未有平息，獨派領袖繼續主張以和平爭取訴求，隨着法院重判獨派領袖，當地氣氛亦升溫，大批加泰民眾堵塞道路與機場，與防暴警察發生衝突。

自加泰2017年獨立運動以來，獨立呼聲未曾中斷。（路透社）

什麼是加泰羅尼亞？

加泰自治區是西班牙國內最富有兼最具生產力的地區，人口約750萬，有自己的歷史、語言、旗幟、甚至警察部隊與政制。加泰歷史可追溯至1000年前，加泰自亞拉岡王國時期仍擁有相當的自治地位。直至1714年加泰在西班牙王位繼承戰爭中戰敗，巴塞隆那被攻陷，加泰從此成為西班牙的一部分，持續至今。

為何推動獨立？

加泰隆尼亞近代的民族主義自佛朗哥時期開始，但當時加泰要求的是更大的自治權而非獨立。至2008年爆發全球金融風暴，重創西班牙經濟，加泰因是西班牙最富裕的地區，被要求協助西班牙脫困，引起加泰人民不滿。

加泰獨派勢力認為，加泰的稅收遭西班牙政控制，是西班牙拖累了加泰發展，獨立聲音漸變高漲。

加泰前主席普伊格德蒙特，在2017年獨立運動後逃往比利時，現成為歐洲議會議員。（路透社）

2017年加泰獨立運動

加泰獨立運動在2017年達至高峰。2015年加泰隆尼亞議會以72票對63票通過一項決議，推出一個為期18個月的獨立路線圖，尋求2017年脫離西班牙獨立。2017年10月，加泰在無視西班牙中央政府的強烈反對下，舉行獨立公投。中央政府決定派出數千警力前往阻止公投，爆發激烈衝突。

公投結果顯示高達90%要求獨立（投票率為43%），加泰政府在10月27日宣布成立加泰隆尼亞共和國。西班牙前首相拉霍伊（Mariano Rajoy Brey）隨即動用憲法第155條，解散加泰自治政府，接管加泰，並拘捕多名推動獨立的領導人物。加泰政府主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）逃往比利時。

10月14日最高法院宣判結果後，加泰爆發大規模示威，與防暴警察衝突。（路透社）

之後會發生甚麼事？

西班牙最高法院在14日宣判9名獨派領導人干犯煽動叛亂罪，判囚9至13年不等，另有3人因不服從命令而被判罰款。加泰再爆發大規模示威，堵塞道路與機場，與防暴警察發生衝突。

目前事態將怎樣發展仍是未知數。加泰獨立運動向來以非暴力見稱，獨派仍保持鼓勵採用和平性質爭取獨立。加泰主席托拉（Quim Torra）托拉呼籲特赦被判刑的獨派領袖，並尋求與桑切斯會面。

西班牙看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）雖較前任温和，但他同樣反對獨立，對獨派訴求只容許在遵守憲法規定內。

另一方面，加泰在9月時拘捕了9名獨派人士，9人涉嫌制造爆炸品企圖炸毀政府設施。其中7人指與恐怖組織有關，並遭還押。