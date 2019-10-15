【足球】哥迪奧拿開腔回應加泰領袖入獄　強調對話是唯一出路

西班牙高等法院檢控9名支持加泰隆尼亞獨立的領袖，並重判監禁9至13年，結果令加泰市民有極大迴響，更引發大規模示威。隨巴塞隆拿官方就事件發聲明後，曼城主帥哥迪奧拿亦開腔回應。

加泰在2017年進行非官方認可的獨立公投，取得大部分當地民眾支持，並宣布獨立，但西班牙警方及後暴力鎮壓，並控告多名支持加獨的領袖。西班牙當局早前決定將多名領袖收監9至13年，引起加泰相當大的反響。

巴塞一直對加泰獨立一事避而不談，今次終於明確表態。（Getty Images）

巴塞隆拿﹑基羅納及愛斯賓奴等位處加泰的球會，亦分別回應事件，巴塞更表示希望透過對話解決事件，而非將獨派領袖收監。曼城主帥哥迪奧拿及後亦開腔回應，批評西班牙政府正步向專制風格，「西班牙法院的裁決干預市民的集會﹑示威及言論自由，這是在21世紀歐洲不能接受。西班牙政府正走向專制政府，收窄市民的人權。我呼籲國際社會站在解決事件的立場上，只有對話才是解決的方法。」

哥迪奧拿曾在2018年3月被英格蘭足總罰款2萬英鎊，因為他在領軍出戰聯賽賽事中，帶上意味支持加泰獨立的黃絲帶而被罰，而他在球員時代亦曾經代表加泰披甲。

哥帥以短片回應加泰事件

哥迪奧拿在去年領曼城出戰時，因為帶上黃絲帶而被英格蘭足總罰款。（影片截圖）

另外，加泰隆尼亞足球總會宣布，暫停區內的足球及五人足球賽事，聲援多名被捕的加泰獨立領袖。