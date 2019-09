【逃犯條例】美共和黨員俞懷松建議制裁葉劉　葉劉怒轟：不知所謂

美國國會今天(10日)復會,將優先處理和審議《香港人權與民主法案》。與此同時,美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松(Solomon Yue)今天在Twitter發文,稱可引用「全球馬格尼茨基法案《The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act》」,制裁行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀。 葉劉淑儀回覆《香港01》查詢時表示,有留意到有關訊息,她怒斥俞懷松的言論「完全荒謬」和胡說八道,指出法案在2012年通過,主要用作制裁侵犯人權的俄羅斯官員,與香港無關。

葉劉淑儀及黨友容海恩昨天與美國駐港澳總領事史墨客見面,希望透過對方向美國國會領袖轉交新民黨的意見書,強烈呼籲美國國會不要通過《香港人權與民主法案》。(新民黨facebook)

葉劉:無做過侵犯人權和腐敗行為

有網民在Twitter建議美國透過馬格尼茨基法案,制裁阻礙香港落實民主普選和破壞香港自治的官員和警隊。俞懷松轉截有關貼文,並提議將葉劉淑儀列入制裁名單,形容葉劉是被美國制裁的「好人選(She seems to be a good candidate for the Magnitsky list.)」

有關貼文在網絡廣傳,葉劉淑儀表示有留意到有關訊息,她直指俞懷松的言論完全荒謬、胡說八道和不知所謂,質疑「唔知佢(俞)識唔識法律」。

葉劉淑儀表示,她從來沒有作出侵犯人權、腐敗的行為,又指出法案主要針對涉及馬格尼茨基案件及其他侵犯人權的俄羅斯官員,反問「唔知關香港乜事」,又指法案是針對官員,而非民選議員。她質疑俞懷松此人是否確實存在,「都唔知共和黨係咪真係有呢個人」。

葉劉淑儀及黨友容海恩昨天與新上任的美國駐港澳總領事史墨客見面,希望透過對方向美國國會領袖轉交新民黨的意見書,強烈呼籲美國國會不要通過《香港人權與民主法案》。葉劉早前亦聯同自由黨黨魁鍾國斌訪問美國,向美國國會議員、智庫成員等講解香港的最新情況。

翻查資料,《馬格尼茨基法案》於2012年在美國國會通過。俄國律師馬格尼茨基(Sergei Magnitsky)於2007年揭發一宗官僚詐騙案,涉案金額高達2.3億美元,其後馬格尼茨基被指「涉嫌逃稅」被捕,拘留期間疑遭被虐打和缺乏適當醫療照顧致死,惹起極大爭議。美國國會在2012年通過有關法案,將涉及馬格尼茨基案,以及一些侵犯人權的俄國官員制裁,包括凍結他們在美國的資產和禁止入境美國。美國國會於2016年通過將法案覆蓋範圍擴展至全球。

根據法案,若有人因任何國家揭露政府官員進行的不法活動,或尋求獲得、行使、捍衛或促進國際認可的權利和自由,如宗教、言論、結社、集會的自由,以及公平審判和民主選舉的權利,遭到非美國人殺害、施酷刑或作出違反國際認可的人權的行為,美國總統可依據證據制裁施害者。若有任何國家的政府官員或夥伴從事、協助、命令、控制或指揮重大腐敗行為,美國總統亦可制裁有關官員。美國除了曾制裁俄羅斯官員,於2018年曾制裁涉及殺害沙特阿拉伯籍《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉的17名沙地官員,以及涉及緬甸種族清洗的6名緬甸軍警指揮官。

俞懷松提議將葉劉淑儀列入制裁名單,形容葉劉是制裁的「好人選(She seems to be a good candidate for the Magnitsky list!)」。(Twitter截圖)

美民主黨總統初選參選人沃倫回信 撐港落實民主

另外,Facebook專頁「作家」今天(10日)發文表示,美國資深參議員、民主黨總統初選參選人伊利沙伯沃倫(Elizabeth Warren)回覆港人信件,沃倫在信中表示,支持香港落實民主和法治,盼香港的民主狀況能符合《香港-美國政策法》和「一國兩制」的港人治港方針。她又表示,自己與其他參議員曾於2014年雨傘運動期間,向時任總統奧巴馬發信,促請奧巴馬維護香港人的言論、表達自由,以及敦促中國尊重香港的自治。

她表示,香港最近的示威、遊行充分反映港人對全面落實民主的渴求,相信美國會繼續支持香港的民主、人權和法治。

多項民調顯示,隨著前副總統拜登近期民望和黨內支持度開始下滑,拜登、沃倫和另一參選人桑德斯(Bernie Sanders)在初選的爭持變得更激烈,形成「三足鼎立」的局面。

伊利沙伯沃倫(Elizabeth Warren)回覆港人信件,沃倫在信中表示,支持香港落實民主和法治,並支持香港民主狀況符合《香港-美國政策法》和「一國兩制」的港人治港方針。(美聯社)