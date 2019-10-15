為何中印和解能令俄羅斯受益　俄媒：外交新機遇

中國國家主席習近平同印度總理莫迪（Narendra Modi）在印度金奈舉行的中印領導人第二次非正式會晤引起國際社會廣泛關注。俄媒認為，中印之間的走近對俄羅斯有益。

綜合媒體10月15入報道，對於此次習近平訪問印度，今日俄羅斯電視台發表文章稱，中印兩國領導人就打擊恐怖主義、擴大貿易和增加投資等方面進行深入討論。

分析人士認為，中印兩國在諸多全球問題上立場相近，雙方力求在多領域發展互利共贏的合作關係，合作前景廣闊。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯科學院東方學研究所主任研究員格里寧（Leonid Greening）指出，習近平對印度的訪問將推動中印關係發展，中印兩國合作將進一步推動世界經濟發展。

俄羅斯《獨立報》10月14日在題為《印度象和中國龍決定和平共處》的文章中稱， 中印峰會促成了兩國3500公里邊界局勢的緩和。在克什米爾問題上，兩國之間也存在分歧。但在中印領導人此次非正式會晤後，這個問題亦取得進展。

文章稱，此次兩國領導人在印度歷史名鎮馬馬拉普拉姆會面中相互聆聽，並在某種程度上找到了共同語言。

俄羅斯《生意人報》認為，北京和新德里之間的接近正從根本上改變印太地區的局勢，也為俄羅斯外交提供了新機遇。

外交家和專家們表示，如今莫斯科不必在兩個戰略合作伙伴之間作出艱難選擇，莫斯科北京新德里大三角將成為世界政治的決定性因素之一。

印度駐莫斯科大使瓦爾瑪（Venkatesh Varma）表示，印中領導人舉行的第二次非正式會晤是印度與世界主要大國建立牢固關係的典範。兩國領導人的會晤將對莫斯科北京新德里大三角間的關係以及在金磚國家內部三國的相互合作產生積極影響。

俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所專家洛馬諾夫（Alexander Romanov）認為，當前中美之間發生對抗，特別是在經貿領域的對抗，為中印就經濟問題達成共識打開了獨有的機會之窗。

專家說，中美之間的矛盾促使北京更加關注印度對於雙邊貿易不平衡以及中國公司進入印度和地區市場的要求。對俄羅斯來說，中印和解是一個令人鼓舞的趨勢。