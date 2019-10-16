無力抗華空戰殺手鐗　美最新F-15EX被指脆弱不堪

美國軍事政治類雜誌網站的專家們認為，儘管存在隱身塗層和其它完善的技術，但美國空軍最新款重型戰鬥機F-15EX面對中國仍然是脆弱的。

2018年7月3日，三架美國F-15E攻擊鷹戰鬥機參加測試與訓練。（VCG）

據俄羅斯衛星通訊社10月15日報道，儘管存在隱身塗層和其它完善的技術，但美國空軍最新款重型戰鬥機F-15EX對俄羅斯和中國防空系統來說仍然脆弱。美國軍事政治類雜誌《國家利益》網站專家們得出的結論，建議最新式F-15EX戰機迴避中俄防空系統。

F-15鷹式重型戰鬥機（F-15 Eagle ）有兩個主要任務。在和平時期巡邏國家的空域，攔截、從近處伴飛其它國家的軍機；而在戰時，它們則與敵方戰鬥機作戰。

《國家利益》網站寫道：「讓我們想象一下F-15戰鬥機與蘇-30/35戰鬥機單打獨鬥的場景。俄產戰鬥機在無線電電子戰工具方面的裝備更好，可能使對其發出的空對空導彈發瘋，在必要情況下——急轉彎避開它們。而在近身機動戰中——美國戰鬥機獲勝的機會也很小：蘇-30戰鬥機和蘇-35戰鬥機的發動機具有可控的推力矢量，使俄羅斯戰鬥機超級靈活。」

美國飛機導彈製造商麥克唐納·道格拉斯（McDonnell Douglas）公司認為，F-15鷹式重型戰鬥機所裝備的雷達反射面小，完全不意味着在防空雷達上看不到這款戰鬥機。在最佳情況下，隱身塗層降低針對戰鬥機的高射導彈的發射距離。在最差情況下，如果敵方使用非標準波段的雷達站或者所謂的「雙分雷達」，屆時隱身技術將徹底失效。

目前，俄羅斯和中國擁有世界上強大的防空系統，這種系統能夠在高達200公里甚至更遠的距離內擊毀美國的F-15EX戰鬥機。為了活命，戰機不得不使用電子偽裝掩飾飛機，試圖在反擊火力區域的範圍之外利用遠程導彈摧毀防空導彈。但《國家利益》網站稱，這是無法確保成功的危險之舉。

+ 2

俄羅斯航空戰鬥應用專家阿克謝年科（Carl Aksheenko）指出，為開展密集的空中行動，必須存在第二梯隊的傳統打擊飛機，轟炸機、多功能戰鬥機或者轟炸機、強擊機。

作戰實踐表明，極度吹捧的「隱身」戰鬥機可以通過無線電偵察的手段發現，有時甚至藉助老式的雷達系統都可以發現。為了對付俄羅斯和中國這些「可能的對手」，美國人不得不大規模集結由現代和傳統型航空殺傷兵器構成的的兩個梯隊的打擊集群。