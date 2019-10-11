諾貝爾和平獎得主艾哈邁德　化解與鄰國逾20年恩仇倡「愛更重要」

諾貝爾和平獎得主10月11日正式出爐，43歲的埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）擊敗眾多對手成功折桂。雖然很多人都未聽過這位總理的名字，但他對當地和平的貢獻甚大，上任總理至今才1年半，已經一手終結埃塞俄比亞與鄰國厄立特里亞（Eritrea）逾20年的互相敵視，他高呼「打破圍牆，築起橋樑」，又指「比起坦克和導彈等現代武器，愛更重要。愛可以贏人心。」他曾因推動種族改革遭反對者試圖暗殺，但並未倒下，並憑藉拋開舊仇的襟懷，成功奪得和平獎。

諾貝爾和平獎：艾哈邁德是目前非洲各國最年輕的領導人（美聯社）

非洲最年輕領導人 上台後釋放數萬政治犯

艾哈邁德1976年生於埃塞俄比亞南部一個小鎮，父親是穆斯林，母親是基督徒，可能造就了艾哈邁德的包容性格，他擔任過人民代表院議員、當過科技部部長等，2018年4月，他上任埃塞俄比亞總理一職，是目前非洲各國最年輕的領導人。

艾哈邁德上任之時，埃塞俄比亞局勢並不穩定，到處都有示威，全國進入緊急狀態，氣氛緊張，但艾哈邁德上台後迅速改變局面，他180度轉變國策，釋放數萬名政治犯、解除全國緊急狀態，並鼓勵很多流亡多年的人民回國。

諾貝爾和平獎：2018年7月，艾哈邁德（中）與厄立特里亞總統阿費沃基（Isaias Afwerki）見面，實現兩國在任領袖近20年來的「破冰」會晤（美聯社）

與厄立特里亞「破冰」 化解逾20年恩怨

這位總理更重要的功績，是結束埃塞俄比亞與鄰國厄立特里亞長年對立的局面。

厄立特里亞過去是埃塞俄比亞的領土，1993年在聯合國監督的公投下，大比數脫離埃塞俄比亞獨立建國，此導致埃塞俄比亞喪失位於厄立特里亞境內的出海口，兩國關係也長期緊張，不但兩國航空服務中斷，1998年更因邊界爭議發生衝突和斷交，並出現邊境戰爭，最少7萬人送命，在過去多年以來，聯合國一直希望解決兩國互相敵視的問題，但並未成功。

到艾哈邁德2018年4月上台後，他銳意改革，2018年7月便與厄立特里亞總統阿費沃基（Isaias Afwerki）見面，實現兩國在任領袖近20年來的首次會晤，他們共同宣布放下領土爭議，重新建交並銳意發展經濟。之後兩國互設大使館，並恢復直航、通訊，許多因為歷年衝突而分散兩地的家庭，終於重聚。

艾哈邁德的口號是「打破圍牆，築起橋樑」（Break the wall, Build a bridge）。他又曾表示，現在埃塞俄比亞和厄立特里亞之間，已沒有邊界。

這條邊界線今天已經消失不見，展現真正的愛......比起坦克和導彈等現代武器，愛更重要。愛可以贏人心。 埃塞俄比亞總理艾哈邁德

諾貝爾和平獎：2018年7月，埃塞俄比亞與厄立特里亞化解恩怨後，兩國重啟交通、貿易等來往，有厄立特里亞男子18年來再踏上埃塞俄比亞國土，與母親重聚開心相擁（視覺中國）

協助非洲鄰國談判斡旋

艾哈邁德也積極推動非洲其他各國的和平談判，包括自2013年起陷入內戰的南蘇丹，該國總統與反對派領袖的2018年和談，便是在艾哈邁德的邀請下在埃塞俄比亞首都舉行，兩方最後在2018年9月簽署最終和平協議。今年6月，艾哈邁德也前往蘇丹，協助蘇丹軍方與反對派之間的斡旋。

諾貝爾和平獎：艾哈邁德曾因大幅推動改革而遭反對者企圖暗殺（視覺中國）

曾遭暗殺襲擊

艾哈邁德積極進取，但他國內的大幅改革計劃也面臨不少挑戰，例如是國內的種族關係問題，埃塞俄比亞是多種族的國家，但也因此屢有紛爭及歧視問題，艾哈邁德是該國第一位擔任領導人的奧羅莫人（Oromo），奧羅莫人在該國人口最多，佔總人口約三分之一，但卻長期被政府排擠打壓，遭另一種族壟斷政治及經濟好處。

2018年6月，艾哈邁德出席首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）一個集會發表演說時，便有人向台上投擲手榴彈，引致爆炸，艾哈邁德逃過一劫，但事件導致至少1人死亡、155人受傷。艾哈邁德事後斥責暴行，並誓言會繼續推行種族改革計劃。

半島電視台稱，這位總理上任以來，當地出現過3次未遂政變，可能預視改革努力遭到嚴重抵制的跡象，這些也將成為這位和平獎新得主在未來的艱巨任務。