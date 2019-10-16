華為變成導火線　德美關係從盟友轉路人

德國政府不懼盟友美國的壓力，堅持向包括中國在內的所有國家企業開放5G市場，令德美關係進一步變冷。

綜合媒體10月16日報道，德國定於本週正式發佈5G移動網絡安全標準，並無視其盟友美國的壓力，堅持對包括中國在內的所有國家企業開放5G市場，德美關係或將進一步走向疏離。

俄羅斯通訊社10月15日報道指出，德國政府不會禁止中國電信設備製造商華為在德國新一代移動通信（5G）市場開展業務，特別是在德國聯邦網絡局正在擬定的《第五代網絡安全要求》草案中，並沒有「通訊系統只能由可靠的供應商提供」的措辭，這也可以被理解為拒絕直接阻止華為進入市場。

儘管美國不斷威脅盟友採用華為的設備將不會再分享情報，但德國仍然做出上述決定，這不僅是由於市場需求，更是德美關係走向疏離的證明。

《歐洲政治周報》評論，第二次世界大戰結束後的70多年間，德美長期維持堅定盟友和親密夥伴關係，近年卻不斷疏遠，雙邊關係已「需要呼吸機維持」。

美國於2001年遭遇「9·11」恐怖襲擊後，時任德國總理施羅德（Gerhard Schroder）政府拒絕參與美國2003年發動的伊拉克戰爭，德美關係初顯裂痕。美國國家安全局2013年被揭監聽德國總理默克爾（Angela Merkel）手機，再次衝擊互信。

德美關係疏遠雖非始於美國總統特朗普（Donald Trump）執政，卻因特朗普加速從，盟友變成「路人」。在伊朗核協議爭議、歐美經貿爭端、歐洲防務開支、氣候變化、移民政策等問題上，兩國分歧已擴展至政治、經濟、外交、文化各領域。

此外，除了軍事聯盟和商業利益，維繫兩國關係的第三個支點，即民間關係紐帶同樣瀕臨破裂。

最新民意調查顯示，85%的德國民眾認為德美關係「糟糕」或「非常糟糕」，希望遠離美國。

一年一度於7月舉行的德美民俗節因德方原因而取消。這一展示德美關係的傳統已維持半個多世紀，但在過去三年裏就已取消兩次。

用《歐洲政治周報》指出，然而比取消傳統活動更令人震驚的是，德國媒體鮮有報道，民眾也似乎根本不在乎。