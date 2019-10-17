特朗普發親筆信警告埃爾多安：不要做笨蛋

美國總統特朗普10月9日去信土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan），提到有關土耳其於敘利亞東北部展開的軍事行動，警告對方不要做「硬漢」（tough guy）或「笨蛋」（fool）。白宮10月16日公開信件。

駐紮在敘利亞東北部邊境地區的庫爾德組織如今面臨着被土耳其軍隊消滅的可能。（路透社）

特朗普寫道，希望一同解決問題，指埃爾多安不想為屠殺數以千計的人民負責任，自己也不想為摧毀土耳其經濟負責任。他又寫道，自己努力解決埃爾多安的部份問題，呼籲對方不要令世界失望。

特朗普因做出從敘利亞東北部撤離美軍的決定被指責為向土耳其軍隊打開侵略其盟友庫爾德的大門，因此白宮選擇在特朗普遭受指摘時公開這封親筆信。

特朗普於10月15日在社交媒體推特（Twitter）上稱，如果土耳其不放棄目前的軍事計劃，那麼美國未來將通過提高鋼產品關税税率以及切斷美土兩國貿易的手段摧毀土耳其經濟。韓國紐西斯通訊社10月16日報道指出，美國上述對土制裁措施力度不足，不會對土耳其產生過多影響。

10月16日，在特朗普會見意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）之前再次強調，若同土耳其政府協商不順利，美國的制裁將變得更加強硬。馬塔雷拉也表示，他同特朗普討論了這一局勢問題，意大利譴責土耳其的攻擊行為。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）10月16日表示，針對美國對土耳其實施的新制裁，土耳其將會給予報復行動。

恰武什奧盧在國會發言中時說道，土耳其希望美國收回他們具有破壞性的行動，並表示安卡拉與華盛頓的關係處在關鍵時刻。

土耳其總統府發言人表示，土耳其不會在敘利亞宣布停火，也不會同庫爾德展示進行談判。