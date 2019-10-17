價值不輸稀土　諾貝爾化學獎得主令鋰離子成全球新爭奪目標

為鋰離子電池開發作出貢獻的科學家吉野彰獲得2019年諾貝爾化學獎，這種電池被廣泛用於智能手機、純電動汽車和蓄電池等，全球的需求正在擴大。鋰離子電池需求增長正在給原材料領域帶來新的商機。除了商社（綜合貿易公司）和資源企業外，電池企業和IT企業等跨界企業也掀起錯綜複雜的爭奪戰。

《日本經濟新聞》10月16日報道稱，在加拿大魁北克省的全球重要鋰礦山霍布奇（Whabouchi），2020年下半年啟動生產的準備工作正在推進。日本軟銀集團認為，涉足從開採到冶煉業務的加拿大尼馬斯卡鋰業公司（Nemaska Lithium）屬於有潛力的投資對象，並對此出資。

軟銀集團董事長孫正義強調出資的意義：「對尼馬斯卡鋰業公司的出資在集團戰略上是極為重要的一步。」

報道介紹，礦山投資此前一直由資源企業和商社承擔，但在鋰離子電池領域，跨界企業也開始直接採購原材料。推動他們採取行動的是原料分布不均這一問題。

美國地質調查局的數據顯示，2018年，鋰的全球年產量有所增加。產量佔據首位的是澳洲，其次是智利和中國。而從儲量來看，智利遙遙領先，其次是澳洲和阿根廷。

《日本經濟新聞》報道指出，鋰離子電池的需求持續擴大，而主要原料的供給來源有限。因此，不能再像此前那樣僅僅依賴資源企業和商社，新競爭者也開始啟動礦山投資。

報道認為，隨着吉野彰獲得諾貝爾獎，鋰離子電池再次受到關注。包括廢舊電池等在內，原料爭奪也有可能升温。