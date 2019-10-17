特朗普與美民主黨會面不歡而散　形容佩洛西「三流政客」

美國眾議院10月16日以壓倒票數通過譴責案，對特朗普撤軍敘利亞，讓原本是美國盟友的庫爾德族人遭土耳其攻擊的決定作出譴責。數名民主黨議員其後前往白宮，與特朗普討論敘利亞局勢，但不歡而散。

民主黨在譴責案通過後前往白宮尋找特朗普討論敘利亞問題，但很快便離場不歡而散。（路透社）

眾議院在超過百名共和黨議員倒戈下，以354比60票通過譴責案。數名民主黨議員其後前往白宮，與特朗普討論敘利亞局勢，但會議不歡而散，民主黨議員提早離場。

民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）向記者表示，特朗普對共和黨議員大量倒戈感到「驚訝」，並在會上大發雷霆，指責眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）是「三流政客」（third-rate politician），舒默形容特朗普當時有如在「核爆」（meltdown）。

舒默透露會上，他們問道特朗普是否有計劃處理安置營中的伊斯蘭極端組織ISIS成員，特朗普僅回答會由土耳其及敘利亞管控他們。

「但當我再問是否有情報指土耳其及敘利亞，會否有如美國或庫爾德族那樣管控ISIS成員時，還好國防部長夠誠實，回答說沒有。」舒默稱這證明特朗普完全對此沒有計劃。

舒默表示他們正要求共和黨參議院議長麥康奈爾（Mitch McConnell）把譴責案交至參議院審議，並稱希望共和黨除譴責外，能把解決方案提出來。