默克爾訪華後要求不要封殺華為5G設備　德外交部不滿

德國默克爾政府日前決定在建設本國5G網絡時，不會封殺中國科技公司華為的設備。美國對此不滿，德國內部也有人不滿。

《南華早報》10月17日報道稱，德國外交部並不歡迎這個消息，它一直強調保護美國國家安全的必要性。

一名歐洲外交消息人士說：「外交部的一些人非常不高興。」

德國墨卡托中國研究中心（MERICS）歐洲對華政策研究室主任韋登菲爾德（Jan Weidenfeld）也說，德國政府做出這一決定的時機很不幸，因為就在幾天前，歐盟委員會警告稱，5G網絡遭到了「國家支持的」網絡攻擊。

德國《商報》10月14日報道稱，該報提前拿到了德國電信監管機構——聯邦網絡管理局最新版電信網絡安全草案。草案顯示，德國政府不排除讓華為參與5G網絡建設。

《商報》稱，草案中的這一決定受到了德國總理府的干預。德國政界消息人士表示，默克爾（Angela Merkel）擔心（在華為問題上）與中國產生摩擦。

報道稱，德國聯邦網絡管理局會在未來幾天公布這一最新草案。在與企業和協會進行商討之後，相關規定將於今年年末或明年年初生效。

德媒消息指，德國政府也在14日證實了這一消息。德國政府發言人塞伯特在柏林的一場新聞會上表示，「我們不會先發制人地來禁止任何一方或者任何公司」。

德國做出相關決定是發生在默克爾訪華之後。9月份，默克爾訪問了中國。中國國家主席習近平當時對默克爾說，雙方要堅持相互尊重、對話協商，尊重彼此發展道路，照顧各自核心利益。

德國方面的決定也令美國十分不滿。據美聯社16日消息，美國國務院主管網絡與通信政策的副助理國務卿斯特雷爾（Rob Strayer）15日宣稱，如果德國允許華為參與其5G網絡建設，美國將重新評估與德國在情報共享上的關係。

與此同時，美國議員班克斯（Jim Banks）10月16日也在社交網絡Twitter上說：「如果德國無視美國官員的警告，允許華為幫助其建設5G網絡，我們應該在情報和其他安全事務方面重新評估我們與柏林的關係。」