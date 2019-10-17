特朗普與佩洛西互斥精神錯亂　被特朗普謾罵的還有馬蒂斯

美國總統特朗普（Donald Trump）不久前曾被心理學家稱「精神錯亂」，而在白宮同眾議院議長、民主黨佩洛西（Nancy Pelosi）自眾議院開始彈劾調查發後首次面對面時，佩洛西憤然離場，到了門口便對記者公開稱，特朗普「精神崩潰」了。

白宮10月16日舉行研討會，主題是美國撤軍後，敘利亞北部被土耳其軍隊入侵；白宮亦邀請國會佩洛西和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）前來。結果佩洛西當面被特朗普斥責「小三生政客」（Third-rate politician）。當天，特朗普在推特（Twitter）上補充稱：「情緒緊張的佩洛西精神失常地崩潰（Unhinged meltdown）......佩洛西和舒默衝出了內閣會議室。」

美國《國會山報》消息則稱，民主黨人士們聽到特朗普的用詞當即離席，走到了白宮門口，便向媒體曝光。美國有線電信新聞網（CNN）消息提道，舒默對媒體評價特朗普此舉為「粗魯的謾罵」。佩洛西則補充稱：「雖然（替當事人）不恥，但我們見證了特朗普精神崩潰。」國會山消息還稱，當天稍晚些時候，佩洛西在國會大廈稱：「我一直為特朗普祈禱，我告訴他，我為他和他家人的安全祈禱。現在，我們必須為他的健康祈禱，因為這次總統徹底崩潰了。」

佩洛西不是唯一被「謾罵」的人。

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美國Axios新聞網消息稱，民主黨消息人士透露，特朗普在現場還詆譭了前防長馬蒂斯（James Mattis），特朗普稱馬蒂斯是「世上最名過其實的將軍」（World's most overrated general）。當時舒默本想引用馬蒂斯的話，「如果我們不保持施壓，ISIS將死灰復燃。他們將重返戰場，這絕對是可能發生的事。」

結果話未說完，舒默被打斷。特朗普斷言稱，馬蒂斯「不夠頑強。」特朗普吹噓道：「我活捉了ISIS。當時馬蒂斯說需要兩年，我只用了一個月就辦到了。」

不過，剛在9月30日宣誓就職的美軍新最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）立即向特朗普澄清：「ISIS被打敗了，但（這一組織）並未被摧毀。」

Axios指出，這次會議，是特朗普9月24日被佩洛西發起彈劾案後，兩人首次同場列席會議。

值得一提的是，佩洛西並非第一個稱特朗普「精神錯亂」的人。美國《華盛頓郵報》曾在題為《特朗普精神錯亂的症狀應當嚇到每個人》的文章中稱，心理學家一直在觀察，並列舉出特朗普許多精神逐漸惡化的表現。最突出的一點是，特朗普在表達觀點時已經分不清個人與國家，他往往將「我」掛在嘴邊，例如，我的經濟表現很好，實際上他想說的應該是，美國的經濟情況很好。心裏學家認為，這些細節讓人擔心特朗普的精神狀況，會不會有一天真的崩潰。 特朗普已經失去了將自己與國家區分開來的能力，也失去了將自己的心理需求與國家利益區分開來的能力。反對他就等於是「美國的敵人」。

美國著名心理專家都德（Lance Dodes）指出，在非醫學意義上，特朗普呈現出來的特點是古怪、自戀、精神錯亂的，並且無法控制憤怒、不合邏輯、健忘。比如特朗普8月在新罕布殊爾州的集會上，曾將演講開始的部分重新講了一次。

文章還稱，特朗普應該吐露實情。白宮內的人員更應該透露他們對總統辦公室的憂慮，並呼籲精神病專家小組對特朗普進行徹底的心理檢查，如果特朗普拒絕，他應該主動辭職。