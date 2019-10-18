美國經濟出現重要轉折點　或帶來意想不到變化

美媒稱，美國千禧一代消費習慣的根本轉變，將對美國經濟產生令人難以置信的影響。

中美貿易戰背景下，美國經濟狀況更加受到外界關注。（AP）

據美國消費者新聞與商業頻道網站（CNBC）10月14日報道，皮尤研究中心2018年3月發表的一份報告，內容援引美國人口普查局數據指出，美國千禧一代的人口數將在今年正式超過戰後嬰兒潮，同時，預計年齡在36至51歲之間的人口數，也將在2028年超過戰後嬰兒潮。

斯米德資本管理公司首席執行官斯米德（Bill Smid）指出，在美國3.3億的人口中，估計千禧一代的人數達8,900萬，他們年齡介於21到38歲之間，即將開始獨立生活或建立家庭，將轉而把積蓄用於購買房屋、汽車等高價商品上，在消費習慣的轉變下，將為美國經濟帶來重大轉變。

斯米德強調，車子、房子為成年人群的必要支出。目前美國正為成年人群提供歷史上最低的利率，一旦千禧一代和36歲至51歲間的人口開始購買房屋和汽車，銀行就會提供借貸，之後資金的流動速度就會加快。

他表示，這很可能是美國經濟的重要轉折點。美國相關的經濟問題將因千禧一代成熟、36歲至51歲間的人口增長得到解決。

不過，報道指出，美國今年的經濟增長一直在放緩。美聯儲預計，2019年的國內生產總值（GDP）增長率將為2.2%，低於2018年的2.9%。

美國TechCrunch網站此前刊文稱，營銷人員喜歡按地域劃分市場：亞太、北美、拉美、中東、北非或澳新。但若最佳劃分方式的依據不再是地理而是年齡，那會怎樣？不妨以中美兩國的千禧一代為例。若要洞悉中國千禧一代，通過其美國同齡人要比通過其中國父母更容易。

文章稱，隨着社會科技迅速變遷，國家間的區別日益縮小。對在互聯網上長大的中美千禧一代來說，兩國千禧一代的消費價值觀日益趨同。