中國官媒為何力捧三星　韓媒揭示背後原因

韓媒稱，近日來，中國官方媒體接連發布對三星「示好」的報道。在外企紛紛「逃離中國」的背景下，中國媒體試圖將三星打造成為「代表外企」。

中美貿易戰讓很多外國企業開始逃離中國。（VCG）

中國《人民日報》在10月16日頭版報道了李克強總理訪問西安三星半導體工廠的消息。報道稱，李克強訪問三星工廠時表示：「中國對中外資企業一視同仁，並將改善經營環境，保護知識產權。歡迎各國企業來華分享發展機遇。」

韓國《朝鮮日報》17日報道稱，《人民日報》通常會重點報道最高領導人的主要動向，卻在頭版刊登領導人訪問外國特定企業的消息並不多見。

據悉，15日，還有報道稱讚了三星撤離中國工廠的行為。

中國官媒《環球時報》15日刊登了題為《三星在中國不是失敗者》的評論文章。文章介紹了三星關閉廣東省惠州的智能手機工廠，不僅為離職者提供退職金和禮物，還幫助離職者重新求職的消息，並表示：「三星有風度地關閉工廠，贏得了網友的尊重」，「如果關注海外投資的中國企業不能向三星學習，就無法提高全球競爭力」。

對於中媒力捧三星的行為，韓國財界分析稱：「此舉意在通過捧三星來安撫外國企業。」在華的美國、歐洲企業顯現出要將工廠遷往越南、印度等地的動向。據中國商務部稱，今年1月至8月，中國的外國人直接投資額按年減少2.5%。

據韓國財界有關人士稱，「中國政府似乎想通過三星對華進行大規模投資的案例，向外企發出『中國政府很照顧外國企業』的信號」，「在中美矛盾的情況下，選擇了全球知名度較高的三星來取代美國企業」。

韓國《東亞日報》17日報道稱。在華為受美國製裁和中美貿易戰的影響下，中國企業在進口美國半導體的方面遇到了很大的困難。

報道稱，在這樣的背景下，中國半導體自立是最為重要且緊急的課題，因此中方積極強化與韓國及台灣的半導體合作。正是基於這層考慮，中方才大肆「立捧」三星的。