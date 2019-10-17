埃爾多安發火　將特朗普信件直接掉進垃圾桶

土耳其在敘利亞打擊庫爾德人的行動引發了國際公憤，美國方面撒手不管的政策遭到了批評。美國總統特朗普公開了自己的一封信，以證明自己沒有給土耳其的行動開綠燈。

10月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）和美國會眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）在白宮舉行了會晤，討論土耳其在敘利亞的行動。

佩洛西一直指責特朗普給土耳其的行動開了綠燈。16日當天，特朗普在會議上說，9日寫給土耳其總統埃爾多安的一封「不友好」的信，他說，這封信證明，他沒有給土耳其的軍事行動開綠燈。特朗普還在會議桌上傳閲了信件的副本。

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白宮隨後也公布了這封信的內容。特朗普首先在信中呼籲埃爾多安與美國達成協議，「讓我們達成一項好協議！你不想為屠殺成千上萬人負責，我也不想為摧毀土耳其經濟負責——（但）我還是會的。」

隨後，特朗普表示：「我一直在努力解決一些你的問題。不要讓世界失望。你可以達成一項好協議。」

信的最後，特朗普警告稱，若埃爾多安以恰當和人道方式解決問題，歷史將對其有利，但如果好事沒有發生，他將永遠被歷史視為魔鬼，「別充硬漢！不要犯傻！」

但是英國廣播公司（BBC）10月17日報道稱，特朗普摻雜着威脅和玩笑的信激怒了埃爾多安。

土耳其總統府的消息人士說，埃爾多安徹底拒絕了特朗普的信，並將信扔進了垃圾桶。

報道還稱，在收到這封信的當天，土耳其對庫爾德人領導的軍隊發動了越境進攻。

據悉，白宮10月6日宣布從敘利亞撤軍並表示美國對土耳其即將進入敘北部展開的軍事行動「不支持、不參與」，美軍會撤出相關區域。10月9日，土耳其武裝部隊在土敘邊境對敘利亞北部的庫爾德工人黨等武裝發動軍事行動。

特朗普將美軍撤離敘北部的決定招致美國會兩黨不少議員反對，稱這一決定背叛了曾與美國合作的盟友敘庫爾德武裝。

由於批評越來越多，特朗普也改變了政策，10月14日開始制裁土耳其。但是佩洛西當天也發表聲明稱，特朗普總統讓敘利亞的混亂和不安全局勢升級。他宣布了對土耳其的一攬子制裁措施，但未能扭轉這一人道主義災難。

佩洛西堅稱「特朗普給土耳其攻擊我們庫爾德夥伴的行為開了綠燈，背叛了成千上萬為保護世界免受『伊斯蘭國』（ISIS）野蠻行徑傷害而犧牲的戰士。他飄忽不定的決策正在威脅生命，危及地區安全，損害美國在世界上的信譽。」

埃爾多安10月15日接受採訪時表示，安卡拉在敘北部的軍事行動不會停止，直到他們的「目標實現」。

與此同時，美國副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月17日將訪問土耳其，與埃爾多安會晤，討論停火問題。