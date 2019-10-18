【中美貿易戰】新一輪談判未有定案　首階段協議似幻似虛？

中美於最新一輪貿易談判取得進展。美國表示，兩國已經達成首階段協議。不過實際上，仍有聲音認為中美談判期間取得的進展並不牢靠。

中美代表團10月10日至11日在華盛頓舉行了新一輪會談，這次會談取得突破。（新華社）

美國總統特朗普於10月16日宣稱，書面協議正在敲定中，中方已經同意採購大量美國農產品，此次達成的「第一階段」是有史以來最偉大的協議。而中國方面的表態則更加謹慎，也沒有指明採購農產品的期限。

俄羅斯衛星通訊社10月17日報道指出，5月中美談判當時特朗普和其他美國官員曾信誓旦旦地保證「未來幾周就能達成協議」。但隨後，美國宣布實行新關税，將中國電信設備製造商華為列入交易黑名單，同時多次宣稱談判破裂的責任在中國，令中美貿易戰不斷升級。

如今，特朗普的轉變是積極的。特朗普承諾不依照先前的計劃自10月15日起提高關税，而且他信守了諾言。中國購買了一定數量的美國農產品。但重要的是理解這一切是出於何種考量。中國現在需要進口大豆、豬肉等食品，以滿足其自身市場的迫切需求。但如果中國根本不需要美國向中國提供的產品數量怎麼辦？

中國國際問題研究院世界經濟與發展研究所所長姜躍春表示，中美雙方應做出讓步並遵守協議，這一點非常重要。

姜躍春指出，如果美國停止加徵中國對美出口商品的關税，包括在其他的領域雙方都能夠形成一致的立場，那麼中方肯定會履行自己的責任，信守承諾。因此關鍵還在於中美雙方需要真正達成共識，簽署協議。