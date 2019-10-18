氣候變化示威者爬上倫敦列車頂抗議　乘客不滿爆發衝突

英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的示威者周四（17日）中斷倫敦東區鐵路交通。有網民在社交媒體上載有關的現場片段，顯示有乘客不滿示威者阻塞交通，雙方結果爆發肢體衝突。

從影片所見，景寧鎮（Canning Town）一名示威者在地鐵列車車頂拉起「反抗滅絕」的抗議標語後，遭到其他乘客丟擲物品，並被拖下車頂。現場其中一名男乘客格林（Hayden Green）表示，他見到示威者被拖到地上，且不斷被踢，「我支持他們（示威者）的目標，但我認為他們的抗議方式已導致更多的分歧。」

Shocking moment angry commuters drag two #ExtinctionRebellion protestors off the top of a train in Canning Town and attack them. pic.twitter.com/EZAMa9tT2t — Mahatir Pasha (@mahatir_pasha) 2019年10月17日

英國交通警察（British Transport Police，BTP）表示，有示威者分別在斯特拉特福（Stratford）、沙德韋爾（Shadwell）及景寧鎮爬上火車阻礙交通，而警方目前已拘捕8名示威者。

助理警察局長奧卡拉漢（Sean O'Callaghan）表示：「乘客和其他鐵路使用者必須讓受過特殊培訓的警察來處理這類事件。『反抗滅絕』仍可能在今晚的高峰時期阻礙鐵路交通，我們將繼續派出更多警員巡邏，並會盡力阻止任何違法行為。」