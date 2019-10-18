白宮兩朝國安顧問：特朗普是中國崛起的歷史機遇

白宮前中國智囊發表署名文章，稱北京很多官員和智囊表達出強烈意願，希望特朗普2020年大選勝出連任，認為特朗普是北京難能可貴的機遇。

白宮前兩任總統奧巴馬（Barack Obama）和小布殊（George W. Bush）的國家安全委員會中國部總監、現任北京清華卡內基（Carnegie）全球政策中心榮譽主任韓磊（Paul Haenle），10月15日在美國《外交政策》（Forgein Policy）發表題為《特朗普是北京的最佳資產》（Trump Is Beijing's Best Asset）的署名文章，用與眾不同的視角看待中國的「特朗普觀」。

文章認為，雖然美國總統特朗普（Donald Trump）的政策反覆無常，但在中國，很多官員和學者還是希望他2020年總統大選中勝出連任，因為他為中國崛起提供了歷史機遇，也因為他太弱勢了。

韓磊稱，特朗普的政策使北京走向世界強國的道路更暢通，「對中國來說，相對於特朗普的強硬立場，他的弱點更為重要。同一些中國官員和學者的私下會談中，我們發現，越來越多的中國人希望特朗普明年能夠連任。他們為此提出的理由是，儘管特朗普會表現出一些反華的姿態，但在中國政治影響力和軍事實力不斷崛起之際，特朗普為北京擴展亞洲影響力提供了空間，而且更為重要的是，他還全面削弱了美國在全球的領袖地位。」

文章稱，在許多中國學者看來，特朗普是「愛叫，但不大咬人的狗。」在歷時18個月的貿易戰中，特朗普信誓旦旦要逼中國就範，但迄今為止，中國除了一些無關痛癢的讓步外，並沒有對美國的核心訴求做出積極回應。此外，特朗普領導下的美國，不斷退出國際協定和組織。而美國的「退群」行為，恰恰為崛起中的中國提供了難得的爭奪國際話語權和領導權的機遇。

中國智囊、清華大學國際關係學系主任閻學通則寫道：「這是冷戰以後，中國最大的戰略機遇。」閻學通認為，特朗普加劇了美國內政兩級分化，損毀了美國的國際信譽和全球責任，破壞了傳統的盟友關係。

值得一提的是，10月11日第13輪美中貿易談判距離11月11日智利亞太經合組織（APEC）峰會再聚首有一個月的時間，美方似乎對繼續推進特朗普宣布的休戰成果——「實質性第一階段協議」表現得很急切。美財長姆努欽（Steven Mnuchin）10月16日召開記者會時稱：「到目前為止，我們還沒有接到北京的邀請，也沒有計劃舉行高級別會談……但不意味着未來不會去。」不過，姆努欽提道，他與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）下週將與中國副總理劉鶴通電話。

相比之下，姆努欽此前兩天10月14日對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）表態時還只是說：「我的預期是，我們將在兩國領導人會晤簽署協議前，在智利與（中國）副總理（劉鶴）會晤。」尚未透露有意赴北京。

而中國央視新聞網消息稱，中國商務部新聞發言人高峰北京時間10月17日強調指出：「中美雙方磋商的最終目標是停止貿易戰，取消全部加徵關税，這不僅有利於中美兩國，也對全世界有益。」