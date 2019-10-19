土耳其被指破壞「停火協議」　敘東北遭炮擊8死25傷

美國副總統彭斯10月17日與土耳其總統埃爾多安會面後宣布，土軍在敘利亞北部的軍事行動將停止120小時。然而敘利亞傳媒報道敘利亞東北部哈塞克省拉斯艾因及泰勒艾卜耶德等地仍遭空襲和炮擊，8名平民死亡、約25人受傷。

美國副總統彭斯10月17日與土耳其總統埃爾多安會後宣布，土軍在敘利亞北部的軍事行動將停止120小時。（AP）

彭斯（Mike Pence）17日與埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會面後，土耳其雖同意在120小時內停止軍事行動，雙方對「停火協議」的演譯有明顯分別。土耳其政府堅稱，所謂「停火協議」是土軍「暫停在該區進行軍事行動」。

美國稱土耳其會在5天內讓庫爾德族武裝分子撤出，然而「協議」公布後當地仍然傳出發生衝突的消息。庫族武裝指土耳其違反「協議」。埃爾多安18日表示，如美國不能做到讓庫族武裝分子在22日前撤出安全區，會重啟軍事行動。

拉斯艾因鎮（Ras el-Ein）內不時傳出炮火聲以及地面衝突的消息。庫爾德官員稱當地醫院被炮擊，此外傷者因小鎮已被敵軍包圍無法撤走。惟埃爾多安指這些報道都是不實訊息（disinformation）。

除了平民，參與抵抗犯境土軍的民兵組織亦有損失。由庫爾德族人率領的敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces，SDF）的聲明指出，組織有5名戰士陣亡。SDF指責土耳其及其代理人違反與美國達成的北部停火協議，呼籲安排安國際觀察員前來監督停火實施情況。