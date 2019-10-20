加拿大國會選舉進入倒數階段　杜魯多選情告急

加拿大10月21日將迎來總理大選，最新民調顯示，四年前帶領自由黨贏得大選的加拿大總理杜魯多，如今風光不再，選情告急。

10月19日，杜魯多為即將開始的大選做準備，在安大略省舉行集會。（Reuters）

加拿大預定10月21日舉行大選投票，根據加拿大電視網（CTV）及《環球郵報》19日公布的最新民調結果，執政自由黨支持率為32.6%，在野保守黨支持率為30.3%，第3大黨新民主黨（NDP）支持率則為18.4%，無一過半，不同政黨聯合組建政府幾成定局。

加拿大廣播公司（CBC）民調估計，目前，杜魯多（Justin Trudeau）率領的自由黨有48%的機率可以拿下大選的最多席位，但無法獨立組閣。

4年來，杜魯多在執政期間的行為讓很多人大失所望。同意擴建橫跨山脈的輸油管道，激怒環保主義者和原住民，導致自由黨承諾致力於應對氣候變化、與原住民和解的努力大打折扣。

2019年初，杜魯多又捲入司法關税案，加拿大前司法部長指控杜魯多多次施壓。之後，杜魯多更是將兩位女性內閣成員趕出自由黨，令自由黨元氣大傷，也讓自己原本清廉的形象破滅。

9月20日，杜魯多年輕時多次將全臉塗成棕黑色參加派對的照片遭曝光，雖然事後多次為此公開道歉，但在此大選關鍵時刻，這一涉嫌「種族歧視」的新聞，無疑再度重創杜魯多。

《華盛頓郵報》指出，這次選舉的關鍵議題將集中在經濟承受能力、醫療保障、氣候變化以及職業道德等議題。杜魯多四年前以年輕、陽光的「黑馬」姿態脱穎而出，一舉終結保守黨近10年主導政壇。但因近期醜聞纏身，他的形象已成為「負資產」，應該在政策討論上多下功夫。