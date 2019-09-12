加拿大10月21日大選　總理杜魯多力求保住執政黨地位

加拿大總理杜魯多9月11日宣布，總督帕耶特（Julie Payette）已經批准國家在10月21日舉行大選的要求。杜魯多最近受到醜聞纏身影響，民望下滑，亦令他能否帶領自由黨保住國會第一大黨出現隱憂。

加拿大總理杜魯多9月11日宣布國家10月21日舉行大選後，隨即到温哥華出席競選活動。（Reuters）

杜魯多表示，自己仍有很多工作需要處理，揚言在自由黨執政下，加拿大會繼續前進。

根據當地選舉法，競選期需要至少維持36日，並且不可超過50日。傳統上較短的競選期對於現任政府比較有利，而在2015年的大選時，競選期就長達破紀錄的78日，亦令當時只屬第三大黨的自由黨「爆冷」擊敗執政保守黨。

而在今屆大選中，預計杜魯多（Justin Trudeau）與保守黨領袖希爾（Andrew Scheer）會在關鍵選區大多倫多地區（Great Toronto Area）競爭激烈。

要成為主要執政黨，就需要奪得至少170個國會議席，杜魯多帶領的自由黨在2015年大選時，在338個議席中贏得184個，但在國會在2019年6月休會時，議席減少至177席，保守黨則佔95席。

杜魯多上台時強調「陽光政策」，主張性別平等及環境等問題，但民眾批評他違反選舉承諾，再加上他涉嫌向時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）在大型工程企業SNC-Lavalin事件中施壓，導致他的民望急跌。當地10日公布的民意調查顯示，自由黨只以不足4個百分點領先保守黨。