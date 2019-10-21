專家警告：無論誰當選加拿大總理　新政府對華將更強硬

分析人士認為，無論誰在下屆大選中出任加拿大總理，新政府都可能不得不對中國採取更強硬的立場，因為加拿大公眾輿論已明顯轉向不利於中國。

加拿大聯邦大選將於當地時間10月21日舉行，加拿大新政府未來的對華政策成為焦點。自2018年12月1日，加拿大警方應美國引渡請求在温哥華逮捕中國電信業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟以來，中加關係持續緊張。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月20日報道，分析人士稱，無論誰在下屆大選中出任加拿大總理，新政府都可能不得不對中國採取更強硬的立場。

加拿大多倫多大學政治學系與亞洲研究所副教授Lynette Ong認為，無論誰當選，都必須採取更強硬的立場，因為加拿大公眾輿論已明顯轉向不利於中國。

根據民調結果，反對黨保守黨領導人希爾（Andrew Scheer）與現任總理、自由黨領袖杜魯多（Justin Trudeau）的支持率不相上下。

Ong表示，在杜魯多政府的領導下，加拿大一直努力不選邊站隊，儘管加拿大和美國在軍事和經濟上是親密盟友。加拿大認為中國是一個日益崛起的大國，需要與之接觸，這讓加拿大很難駕馭目前的紛亂局面。

加拿大國際治理創新中心（Centre for International Governance Innovation）全球經濟主管費伊（Robert Fay）表示：「美中貿易戰使加拿大決策者的處境更加艱難。」

費伊說：「這不是『選邊站』的問題，而是要確保加拿大企業的產品和服務能夠進入許多市場。」

美國是加拿大最大的貿易伙伴。中國可能是加拿大第二大貿易伙伴，但中國在加拿大出口中所佔的比例遠低於美國。根據加拿大統計局（Statistics Canada）的數據，2018年加拿大對中國的出口額為253億美元，僅佔加拿大總出口額的4.6%。

温哥華不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）的教授埃文斯（Paul Evans）表示，毫無疑問，華盛頓在禁止華為參與加拿大5G建設上施加了非常大的壓力。

他說，如果加拿大遵循美國對華為的禁令，將使加中關係進一步冷卻，但如果不這麼做，加拿大可能將面臨美國的報復。

歐亞集團（Eurasia Group）指出，美國眾議院10月18通過稱讚加拿大逮捕孟晚舟行動的決議，預示着「（中國）與加拿大關係緊張的又一年」。

歐亞集團分析師布羅德里克（Kelsey Broderick）認為，隨着2020年對孟晚舟審判的開始，中加關係不太可能從目前的冷淡狀態得到改善。