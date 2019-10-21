日本天皇即位禮10月22日舉行　「最高警備總部」嚴陣以待

日本德仁天皇的登基大典「即位禮正殿之儀」即將在10月22日舉行，各國領導及代表已陸續抵達日本，參與當日的招待典禮。

警方人員陸續抵達皇宮附近，準備相關保安佈署。（路透社）

天皇德仁5月1日登基，令和年正程式開始。但天皇登基的儀式並不只在5月舉行，10月22日皇室將舉行「即位禮正殿之儀」，象徵新天皇對內外宣告正式即位。

儀式預定在當地時間下午1時舉行。德仁將登上皇居宮殿「松之間」的「高御座」，在國外元首及各國代表等人面前致詞宣告即位。

由天皇主持的「饗宴之儀」亦會在同日稍後時間舉行，天皇將宴請政要及各國代表，與來賓交談並接受祝賀。

受颱風「海貝思」吹襲影響，原預定在同日舉行的巡遊儀式「祝賀御列之儀」押後至11月10日才舉行。

安倍藉機會與各國領導人及代表會面，其中在21日率先與緬甸國務資政昂山素姬舉行會談。（路透社）

各國領導人及代表陸續抵步

代表175個國家或地區、聯合國等組織的領導人、貴族等共400人將會出席典禮。其中中國由國家副主席王岐山、韓國由總理李洛淵、美國由聯邦運輸部長趙小蘭代表參加。多國皇室代表中，英國將由王儲查理斯代表女王伊利沙伯二世參加。

首相安倍晉三主持的晚宴將在23日舉行，而他亦會趁這次機會，與各國領袖和代表會面。安倍在22日已與緬甸國務資政昂山素姬舉行會談，並預定在24與韓國總理李洛淵會面。

設「最高警備總部」戒備

為確保儀式順利舉行及來賓安全，東京都警視廳設立由警視總監擔任指揮官的「最高警備總部」，這是繼1999年全日空航空遭劫機以來再度設立。

日本《朝日新聞》報道，警方即日起在皇室附近街道加強巡邏，所有通過重要建築物都需要接受安全檢查。街道上警察人數大增，部分更攜帶偵緝警犬的警察戒備。

東京道路交通會在22及23日受到影響，圍繞皇宮道路及首都高速將實施交通管制，在特定時段停止通行。鐵路交通則不受影響。日本放送協會（NHK）報道，為確保儀式順利舉行，相關人士持續在皇居進行最後確認工作。