澳洲多份報章抗議打壓新聞自由

澳洲多份報章10月21日於頭版模仿政府處理機密文件的做法，大幅塗黑的內容，不滿新聞內容遭到審查，抗議限制新聞自由。

傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擁有的新聞集團（News Corp）旗下多份報章包括《澳洲人報》（The Australian）和《每日電訊報》（The Daily Telegraph），以及競爭對手九號台娛樂公司（Nine Entertainment）旗下的《澳洲金融評論》（The Australian Financial Review）和《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）等，均於頭版塗黑內容抗議。

報章頭版問道：「當政府不說出真相，他們掩飾的是什麼？」新聞界期望透過向政府施壓，讓記者豁免於限制獲取敏感資料的法律，建立正常運作的資訊自由系統，並且提高誹謗訴訟的門檻。

澳洲政府過去拒絕公開涉嫌虐待和疏忽照顧長者的安老院資料，又拒絕透露向外國實體出售農地的數目。澳洲政府6月以涉嫌收受國家機密為理由，搜查澳洲廣播公司（ABC）的總部和新聞集團編輯的住所，引起國際關注。

澳洲媒體娛樂和藝術聯合會（Media, Entertainment and Arts Alliance）指，國會一直通過法律，阻礙公眾知情權。會長墨菲（Paul Murphy）指，新聞工作是民主的基本支柱，用來審查有權勢的人，揭露不當行為，並且讓政府負責，但澳洲公眾一直處於黑暗之中。