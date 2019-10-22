韓國檢察部門申請拘捕前法務部長曹國妻子

韓國前法務部長曹國的妻子鄭敬心（Chung Kyung-sim，音譯）涉嫌違反《資本市場法》等多項指控。首爾中央地方檢察廳10月21日向法院申請拘捕令，要求拘捕鄭敬心歸案。

東洋大學教授鄭敬心主要涉嫌偽造子女實習升學文件和參與運作私募基金兩大案件，被控妨礙工作、妨礙執行公務、偽造文者、挪用公款、利用未公開資訊和違反《資本市場法》《關於限制和處罰藏匿犯罪收入行為的法律》等，還涉嫌要求證券公司職員更換個人電腦硬碟、教唆偽造和藏匿證據共11項指控。

鄭敬心早前因為偽造女兒的大學獎狀被起訴，並否認相關指控。據指，鄭敬心患有腦腫瘤和腦梗塞，為檢察部門會否申請拘捕令加添變數，但現時檢方或認為有必須拘留鄭敬心。

韓聯社報道，分析認為，檢方不申請拘捕令等於承認調查無果，所以檢方別無選擇。若法院批出拘捕令，有望平息檢方過度調查曹國家人引發的譴責。反之，若駁回申請，外界或要求檢察總長尹錫悅對此負責，去留問題也將引發關注。

鄭敬心被指偽造文書讓女兒考進醫學院，以及與兩名子女向曹國親戚所擁有的私募基金合共投資逾10億韓圜。曹國和鄭敬心否認涉及非法行為，但曹國就女兒就讀首爾的著名大學和釜山的醫學院期間獲額外待遇道歉。曹國10月14日辭任法務部長。