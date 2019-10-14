【新聞背後】35日「短命」法務部長　曹國的司法檢察改革

韓國法務新任部長曹國，在10月14日宣布辭職。他在公開信上，表示他已就司法改革上盡了責任，自己使命已經結束。曹國作為韓國最受非議的政治人物，宣布辭職的背後原因是什麼？

文在寅在9月9日任命曹國擔任法務部長，距離只有一個月多點。（Getty Images）

曹國才剛在上周8日提出司法改革計劃，並在13日得到政府與執政共同民主黨的配合，加速改革程序。他的辭職來得非常突然，外界原預計他將在14日發表改革方案詳細，誰知他在記者會上同時宣布辭職。

未上任即捲入醜聞風波

曹國在9月9日正式獲任命為法務部長，但在任命前曹國已捲入風波。曹國的女兒被指就學時以掛名發表論文博取入讀名校，曹國的妻子、親戚等被可能涉及貪污，曹國的任命充滿爭議。

在曹國就任的短短一個月間，韓國警方傳召他的妻子，胞弟，更拘捕了他的堂弟，警方更走進曹國家中搜證。曹國面對着非常大的壓力。

反對黨及支持者舉行反對曹國，要求他即時下台的示威。（美聯社）

司法檢察制度改革

曹國獲得總統文在寅的力挺，事實前者上任的目的，是帶來司法的檢察制度改革。包括文在寅及其支持者均認為，曹國是改革的不二人選。

曹國在8日提出的司法改革計劃方案，列出多項縮簡檢察機關，限制非人道的審問習慣等改變，目的是為防止檢察機關成為「政治報復」的武器。例如檢察部一般是在接獲檢舉，才開始對案件展開調查，但韓國設有「特別搜查部」，可以主動對涉及大型公眾層面的案件展開調查。

特搜部理論是為針對大型企業或政府勾結犯罪進行檢控，但實際因韓國司法部長由總統直接委任，檢察機關可以按總統旨意，對前任總統或官員主動搜查，作出政治報復。

曹國提出的改革方案，就是削減特搜部人手及數量，並把特搜部改名為「反腐敗搜查部」，限制搜查範圍。

政府與曹國的支持者，同樣發動集會，與反對者對壘。（Getty Images）

曹國風波拖累文在寅民望

曹國的爭議已發展成政治旋渦，韓國連日出現反對者與支持者對壘，造成社會撕裂。文在寅的支持度亦因為強行任命曹國而下跌至41.4％有紀錄以來最低。在13日政府宣布會把司法改革案定為行政首要工作時，有分析指是希望讓曹國更快完成使命下台，但沒想到曹國無法親自推動改革，提早辭職。

文在寅的恩師與好友、前總統盧武鉉就是在卸任後被新任總統李明博追究家人涉貪責任，不堪壓力跳崖自殺，促使文在寅上任後決定改革檢察機關。但是方案提出的只有方向，欠缺配套設施可能引起爭議，但呼喊已久的改革終究啟動，繼任者實行成功或否令人關注。