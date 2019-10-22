王毅籲中法共同傳達支持多邊主義訊息

中國國務委員兼外交部長王毅表示，中法兩國應合作共同傳達支持多邊主義，與及對抗日益加劇的單邊主義的訊息。

王毅在巴黎活動中接受當地傳媒訪問，表示中法兩國應加強合作。（Getty Images）

王毅在法國巴黎出席中法文明對話開幕儀式時表示，全球化和信息化打破地理隔絕，為各國加強互利合作，實現集體繁榮，提供前所未有的便利。

王毅稱現在世界正面臨百年未有的變局，走向衝突還是繁榮，中法兩國作為文明大國，完全有能力為人類提供答案。

王毅指出，自我孤立不合時宜，單邊主義不得人心，合作是唯一正確選擇。

透露中法將簽署多項雙邊合作協議

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）預定於11月4至6日訪問上海及北京。王毅在活動的另一場合透露，屆時雙方將會簽署30至40項雙邊合作協議。王毅表示中法兩國在聯合國安理會扮演着常任理事國的角色，兩國應繼續加強合作，為多邊主義和聯合國權威送上支持的訊息。

被問道中歐關係，王毅表示中歐沒有根本利益衝突：「中國支持一個多極世界，在充滿巨大不確定性和動蕩的背景下，中國和歐洲比以往任何時候都更正確，需要成為積極力量，為和平與穩定作出貢獻。」