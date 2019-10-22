Facebook關閉多個俄羅斯及伊朗帳戶　涉干預美國大選

社交網站Facebook 10月21日宣布，關閉多個來自俄羅斯及伊朗的Instagram帳戶，指它們意圖干預美國大選。

網絡安全：Facebook關閉多個來自俄羅斯及伊朗Instagram及Facebook帳戶，指他們意圖干預2020年美國大選。（Reuters）

Facebook表示，涉及的4個Instagram網絡中，其中一個來自俄羅斯，與被指涉嫌干預2016年美國大選的互聯網研究中心（Internet Research Agency，IRA）有關。這個網絡操縱50個Instagram和1個Facebook帳戶，發表7.5萬條帖文，有逾24萬追蹤者，當中約六成來自美國。

另外3個網絡來自伊朗，被指與IRA有聯繫。Facebook表示，其中一個網絡擁有超過100個虛假及被黑客入侵的帳戶，主要針對美國和部分北非的法語地區用家，也有部分帳戶針對拉丁美洲的用戶發布伊朗國營媒體的報道。

Facebook網絡安全政策主管格萊克（Nathaniel Gleiche）指，這些問題帳戶主要針對美國政治議題的公眾辯論。部分用戶假裝來自美國，持不同的政治立場，並攻擊不同總統參選人等。

Facebook同時宣布多項新措施，防止錯誤資訊及外國干預2020年美國大選，包括加強保護候選人帳戶，並且標示官方傳媒的內容和被證實為假消息的帖文。