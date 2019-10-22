文在寅發表施政演說　強調公正與改革

韓國總統文在寅10月22日在國會就2020年度預算案發表施政演說，「公正」和「改革」成為當中的兩大關鍵詞，他表示，要從根本上解決制度深層存在的不公平與特權問題。

韓聯社報道，文在寅表示政府將認真聽取國民心聲，以求實現國家和社會公正，以更強的力度推進改革。

他指出，只有實現公正，才有創新、包容、和平可言，不僅是經濟，社會、教育、文化等領域都應該全面實現公正。

文在寅10月22日發表施政演說，表示政府會認真聽取國民心聲，以求實現國家和社會公正，以更強力度推進改革。（AP）

他又表示，國民要求從根本上解決制度深層存在的不公平與特權問題，呼籲社會領袖發揮更大的公平職能，他作為總統深感責任重大。

文在寅提到檢察改革工作時表示，沒有任何一個權力機構能凌駕國民之上，並強調檢察機關改革迫在眉睫，呼籲國會承擔重任，早日處理「警檢偵查權調整法案」和「高級公職人員犯罪調查處設立法案」等。

針對朝鮮半島局勢，文在寅表示當前朝鮮半島站在走向永久和平的最後一道關卡上，需要一起跨越無核化高牆。他又指出，將在韓朝鐵路、公路對接和擴大經濟、文化、人員交流等方面付出努力。

在法務部長曹國請辭之後，文在寅這番話引人聯想。曹國女兒被指就學時以掛名發表論文博取入讀名校，他的妻子、親戚等被指可能涉及貪污。不過他仍得到文在寅力撐，9月9日正式獲任命為法務部長。

有關爭議在韓國發展成政治旋渦，文在寅的支持度亦因為強行任命曹國而下跌至41.4％有紀錄以來最低，最後曹國10月14日宣布辭職。