【中美貿易戰】新加坡防長：中美脱鈎只會帶來災難後果

新加坡防長黃永宏在第九屆北京香山論壇上分析中美衝突給世界帶來的消極影響，並分享小國防衛的「原則」。

俄羅斯衛星通訊社10月22日報道，新加坡國防部長黃永宏22日在第九屆北京香山論壇上致辭時表示，中美的脱鈎只會帶來災難的後果，至少可能會導致整個世界脱鈎，讓世界分裂。

黃永宏表示，各個國家雖然是單獨主權國家，但是都處在地區和全球環境當中，而世界規則要麼是由大多數國家來制定，要麼由主要國家來制定，但是只有各國合作實現共同目標的時候，才能夠實現和平與穩定，以及維護共同體制。

黃永宏表示，不知道是有意還是無意，現在美國和中國之間的衝突在升級，現在這兩個超級大國，兩個世界上最大的經濟體，兩個最強大的軍隊正在背道而馳。在這樣一個全球的制度當中，美國和中國提供了穩定，創造了價值，雖然兩國有差異，但是現在兩國試圖再去脱鈎的話，其他國家也受到了影響。

黃永宏表示，美國跟中國正處在戰略敵對的狀態之中，這可能會影響世界各個國家和各國人民的命運。很難想象誰能夠從這場角逐當中勝出，很難想像能夠快速地解決中美兩國根本上的差異。

黃永宏認為，中美兩國的競爭會有什麼樣的後果，可能會有兩個極端，世界可能會陷入混亂之中，經濟上軍事上或者兩個方面都會遭到破壞，經濟上的脱鈎也會讓整個世界陷入混亂，更不用說隨之而來的兩國的敵對了。

黃永宏指出，對新加坡而言，新加坡一直在關注大國的關係，新加坡也跟兩國都維持着友好的關係，新加坡也知道美國跟中國是越走越遠，對新加坡來說很難能夠保持一種中立的立場。

黃永宏表示，小國如何來防衛自己，那就是必須要有自己的防務的體系，有一個自己的原則，有時候你可能朋友越多才能夠更強大。